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«Купи себе ноги». Как болельщики отреагировали на промах Мораты

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 02:45
Италия — Испания. Джанлуиджи Доннарумма берет пенальти после удара Альваро Мораты. Фото Reuters
Италия — Испания. Джанлуиджи Доннарумма берет пенальти после удара Альваро Мораты. Фото Reuters
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Кто-то жестко хейтит, но многие поддерживают.
Италия — Испания
6&nbsp;июля. Лондон. Италия&nbsp;&mdash; Испания&nbsp;&mdash; 1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 4:2.Италия — в финале Евро! Команда Манчини выбила блестящую Испанию

В ночь на 7 июля Альваро Мората — самый несчастный человек во всей Испании. В глазах миллионов болельщиков «красной фурии» именно он — тот самый человек, чей промах в серии послематчевых пенальти лишил сборную финала. Хотя именно 28-летний форвард сравнял счет за 10 минут до конца основного времени и в принципе дал Испании шанс на победу. Кстати, забив на турнире три гола, Мората стал с шестью голами лучшим бомбардиром сборной Испании в финальных турнирах Евро, обогнав Фернандо Торреса и Давида Вилью.

В Instagram у Мораты более 13 миллионов подписчиков. После матча с Италией он опубликовал следующий пост: «Эта команда заслуживала большего, гораздо большего. Как и вся Испания. Это была моя мечта, наша мечта. Я могу только сказать, что горжусь тем, что был частью этой команды. Кто поверил в нас, СПАСИБО. Футбол иногда может быть очень жестоким. Да здравствует Испания».

За полчаса пост собрал 205 тысяч лайков, а комментарии в основном доброжелательные.

«Выше голову, друг! Вы оставили всю душу и сердце на поле, а это дорогого стоит», — что-то типа такого.

Италия&nbsp;&mdash; Испания. Альваро Мората после промаха в&nbsp;серии пенальти.Спасение и трагедия Мораты. Он отвечал хейтерам голами, но так и не справился с давлением

При этом Мората — один из самых неоднозначных футболистов в сборной Испании. Его не любят многие болельщики. После промахов в начале группового этапа форвард получил кучу критики в свой адрес, а в адрес его семьи — жены и детей — поступали угрозы. Дошло до того, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике пригрозил обратиться в полицию, если это не прекратится.

После матча он в очередной раз выступил в защиту Мораты.

«У него были проблемы с приводящей мышцей, но он хотел пробить. Ему пришлось пережить очень сложные моменты на этом Евро, и он проявил себя с лучшей стороны», — сказал Луис Энрике.

Но в Twitter все равно все бушует. Фанаты не стесняются в выражениях.

«Если у тебя столько денег, то купи себе ноги».

«Мората, ты НЕУДАЧНИК».

«Мората промахнулся, потому что в противном случае спал бы на диванчике (его жена — итальянка)».

«Надеюсь, Мората умрет, сгорев в жарком пламени».

«Мяч не врет, так, Альваро Мората? #неудачник».

«Никогда раньше так не делал, но... Мората, ты говнюк».

Однако хватает и тех, кто поддерживает нападающего. Если полистать ленту Twitter, вбив в поиске «Альваро Мората», то соотношение хейтеров и сторонников примерно 50 на 50.

«Первый гол за Италию забили все, кто смеялся, угрожал и оскорблял нападающего нашей сборной Альваро Морату. Добрый вечер и да здравствует Испания».

«Спокойной ночи, Альваро, это была всего лишь игра».

«Выше голову!»

«Мората, бро, я у твоих ног».

«Просто оставьте Альваро и его семью в покое».

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