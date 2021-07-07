«Купи себе ноги». Как болельщики отреагировали на промах Мораты

Кто-то жестко хейтит, но многие поддерживают.

В ночь на 7 июля Альваро Мората — самый несчастный человек во всей Испании. В глазах миллионов болельщиков «красной фурии» именно он — тот самый человек, чей промах в серии послематчевых пенальти лишил сборную финала. Хотя именно 28-летний форвард сравнял счет за 10 минут до конца основного времени и в принципе дал Испании шанс на победу. Кстати, забив на турнире три гола, Мората стал с шестью голами лучшим бомбардиром сборной Испании в финальных турнирах Евро, обогнав Фернандо Торреса и Давида Вилью.

В Instagram у Мораты более 13 миллионов подписчиков. После матча с Италией он опубликовал следующий пост: «Эта команда заслуживала большего, гораздо большего. Как и вся Испания. Это была моя мечта, наша мечта. Я могу только сказать, что горжусь тем, что был частью этой команды. Кто поверил в нас, СПАСИБО. Футбол иногда может быть очень жестоким. Да здравствует Испания».

За полчаса пост собрал 205 тысяч лайков, а комментарии в основном доброжелательные.

«Выше голову, друг! Вы оставили всю душу и сердце на поле, а это дорогого стоит», — что-то типа такого.

При этом Мората — один из самых неоднозначных футболистов в сборной Испании. Его не любят многие болельщики. После промахов в начале группового этапа форвард получил кучу критики в свой адрес, а в адрес его семьи — жены и детей — поступали угрозы. Дошло до того, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике пригрозил обратиться в полицию, если это не прекратится.

После матча он в очередной раз выступил в защиту Мораты.

«У него были проблемы с приводящей мышцей, но он хотел пробить. Ему пришлось пережить очень сложные моменты на этом Евро, и он проявил себя с лучшей стороны», — сказал Луис Энрике.

Но в Twitter все равно все бушует. Фанаты не стесняются в выражениях.

«Если у тебя столько денег, то купи себе ноги».

@AlvaroMorata esk enserio tanto dinero comprate unas piernas — Hakaishin (@wavebasedd) July 6, 2021

«Мората, ты НЕУДАЧНИК».

«Мората промахнулся, потому что в противном случае спал бы на диванчике (его жена — итальянка)».

alvaro morata se ha dejado porque sino hoy dormiria en el sof?. (la mujer de morata es italiana) — ? (@retired_hickory) July 6, 2021

«Надеюсь, Мората умрет, сгорев в жарком пламени».

i hope alvaro morata dies in a very hot fire pic.twitter.com/yoGeeXQ1AA — uncircumsised cooch (@lonzosjumpshot) July 6, 2021

«Мяч не врет, так, Альваро Мората? #неудачник ».

«Никогда раньше так не делал, но... Мората, ты говнюк».

Never done this in my life but ...@AlvaroMorata you're shite mate — afcshem (@NdashimyeShem) July 6, 2021

Однако хватает и тех, кто поддерживает нападающего. Если полистать ленту Twitter , вбив в поиске «Альваро Мората», то соотношение хейтеров и сторонников примерно 50 на 50.

«Первый гол за Италию забили все, кто смеялся, угрожал и оскорблял нападающего нашей сборной Альваро Морату. Добрый вечер и да здравствует Испания».

El primer gol de Italia lo metieron todos los que se rieron, amenazaron e insultaron al delantero de nuestra selecci?n espa?ola ?lvaro Morata. Buenas noches y viva Espa?a. — Dar?o Borja (@darioborjam) July 6, 2021

«Спокойной ночи, Альваро, это была всего лишь игра».

«Выше голову!»

«Мората, бро, я у твоих ног».

Morata bro me tienes a tus pies @AlvaroMorata — ???|H ??? (@carlaastyles_) July 6, 2021