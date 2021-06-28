5:3 в пользу футбола! Испания и Хорватия выдали лучший матч Евро-2020

«Красная фурия» и «Шашечные» показали потрясающий спектакль в Копенгагене, скрасив довольно унылый до этого плей-офф чемпионата Европы

Вы же тоже считали плей-офф этого Евро довольно унылым, как и сам турнир в целом?

Воскресный матч с громкой вывеской — Бельгия против Португалии, лидер рейтинга ФИФА против действующего на тот момент чемпиона Европы — заставил многих разочарованно плеваться. Справедливости ради встреча, конечно, получилась не «ужас, ужас, ужас», а просто «ужас», если применять такую градацию, но от этого не легче. Ожидания-то были другие. Хотя, конечно, все мы помним, что наши ожидания — это наши проблемы.

Не могу назвать свои перед стартом Евро чересчур завышенными. Ясно, что изнурительные клубные сезоны, превратившиеся в гонку на выживание почти для всех, не могли не сказаться на игре сборных. Верилось скорее в прорыв середняков вроде того, что уже сотворила Чехия и имеет шанс повторить Швеция, а также в крах пары-тройки фаворитов. Но никак не в феерию от выхолощенных и измученных футболистов. Даже самых лучших.

Дошло до того, что Бруну Фернандеш не сумел сдать фитнес-тесты и поэтому выходил против Франции с Бельгией только на замену. Хотя чему удивляться: в этом сезоне португалец провел за «МЮ» 58 матчей, из них 51 — в стартовом составе. Неслучайно соцсети «Юнайтед» после встречи с бельгийцами написали «Наш марафонец наконец завершил забег» и «Отдохни, Бруну, ты заслужил».

Почти не сомневаюсь, что и другая громкая афиша — Англия против Германии — в итоге разочарует очень многих, как и другие статусные игры. Особенно учитывая, как англичане выглядят на этом Евро. С другой стороны, ругать того же Гарета Саутгейта бессмысленно — он решает задачу исходя из тех условий, в которых оказались он и его игроки.

На таком фоне сумасшедшая перестрелка Испании и Хорватии стала настоящим праздником. Тут было все, что только есть в футболе. И чудовищный в своей нелепости автогол имени Унаи Симона. И невероятная развязка основного времени с чудесным спасением хорватов — как тут не вспомнить, что в «Спартаке» Марио Пашалич любил забивать в концовках. И камбэк испанцев, хотя, казалось бы, именно они, вроде как пришибленные психологически, должны развалиться в овертайме. Возможно, кстати, что так оно и произошло бы, если бы не чудесный сейв Симона, который отмазался за свой ляп в первом тайме.

А как вам победный гол Альваро Мораты — человека, которого в Испании травили после группового этапа так, что Артему Дзюбе и Станиславу Черчесову не снилось? Дошло даже до угроз в адрес семьи форварда.

Понятно, что минуты с 80-й матч превратился в веселый «дыр-дыр», который наверняка поверг в ужас тактических гиков. Да наплевать! Потому этот «дыр-дыр» пока спасает довольно унылый Евро.

Встречу в Копенгагене станут вспоминать еще лет 20, если не дольше, тогда как большинство других игр турнира забудется через месяц.

Мы стали свидетелями великого зрелища. И это было восхитительно!