Самый лучший матч. Безумная игра Испании и Хорватии для золотого фонда

Потрясающе красивый и драматичный матч подарил Испании первый четвертьфинал за девять лет.

Евро-2008. 1/8 финала

Хорватия — Испания — 3:5 д.в. (1:1, 2:2, 0:2)

Голы: Педри, 20 — в свои ворота (1:0). Сарабия, 38 (1:1). Аспиликуэта, 57 (1:2). Торрес, 77 (1:3). Оршич, 85 (2:3). Пашалич, 90+2 (3:3). Мората, 100 (3:4). Ойярсабаль, 103 (3:5).

Хорватия: Ливакович, Юранович (Брекало, 74), Чалета-Цар, Вида, Гвардиол, Влашич (Пашалич, 79), Брозович, Ковачич (Будимир, 79), Модрич (Иванушец, 114), Ребич (Оршич, 67), Петкович (Крамарич, 46).

Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия (Пау Торрес, 71), Хосе Гайя (Жорди Альба, 77), Педри, Бускетс (Эрнандес, 101), Коке (Руис, 77), Мората, Сарабия (Ольмо, 71), Торрес (Ойярсабаль, 88).

Предупреждения: Брозович, 73. Чалета-Цар, 84.

Судьи: Джюнейт Чакыр. Бахаттин Дуран, Тарик Онгун (все — Турция).

ВАР: Данкерт. Гиттельманн, Дингерт (все — Германия), Гиль (Польша).

28 июня. Копенгаген. Стадион «Паркен». 22771 зритель.

После того как в воскресенье европейское первенство закончилось для Португалии и Голландии, за испанцев было тревожно. На нынешнем турнире утонченным романтикам приходится непросто в противостоянии с прагматиками, а нынешняя «Красная фурия» в силу своей молодости еще и не выглядит устоявшейся до конца командой. 5:0 против Словакии, конечно, стали прорывом, но осадок все равно остался. Как от первых унылых матчей, так и от состояния Мораты, который пожаловался на затронувшую в числе прочего семью форварда травлю в соцсетях.

Луис Энрике даже призвал полицию вмешаться в ситуацию и всерьез рассмотреть угрозы в адрес своего подопечного. При этом наставник испанцев не только поддержал Морату на словах, но и снова включил его в стартовый состав, где появились два новых исполнителя — Гайя и Ферран Торрес. Очевидно, что замысел заключался в стремлении добавить скорости на флангах, чтобы растягивать хорватскую оборону.

Между тем, у «Шашечных» имелись свои проблемы. Во-первых, дисквалифицированного Ловрена в центре обороны заменил выпавший из обоймы после стартового тура Чалета-Цар. Во-вторых, положительный тест на коронавирус сдал один из ключевых игроков — Перишич, который не только атакует, но и защищается лучше своего сменщика Ребича. А как раз обороняться Хорватии в начале игры пришлось много. Поначалу балканцы проводили только точечные вылазки на чужую половину поля и после потери сразу откатывались за линию мяча, переходя на схему 4-2-3-1.

Если кто-то пропустил стартовые полчаса и подключился к трансляции уже при счете 1:0, у человека могло создаться ложное впечатление об идеальном плане Хорватии. По факту до идеала было ой как далеко. Что в обороне, которая позволила Коке вывалиться по центру на рандеву с Ливаковичем и оставила Морату в одиночестве при фланговой подаче, что в атаке.

Загубленные испанцами шансы — чистое везение номинальных хозяев. Впереди же — вплоть до девятого автогола этого безумного Евро — у «Шашечных» вообще ничего не получалось.

И тут — такой подарок. Последнее слово даже можно написать заглавными буквами, потому что на столь высоком уровне подобных ошибок быть не должно в принципе. Можно забить в свои ворота под давлением соперника или в борьбе с ним, но не так, как сделал Педри. Только какие вопросы могут быть к самому юному участнику плей-офф европейских чемпионатов, который в 18 лет и 215 дней превзошел рекорд Уэйна Руни? Да, барселонский талант нарушил правило, намертво откладывающееся в голове с детского футбола, и отдал пас в створ собственных ворот. Только выполнялась передача из центра поля, и как Унаи Симон не смог укротить мяч — не объяснит никто.

И этот чудовищный просчет голкипера, на которого с учетом касания мяча и следовало записать автогол, — еще один камень в огород Луиса Энрике, который упорно делал ставку на стража ворот «Атлетика». А ведь в этом сезоне у баска набралось целых шесть результативных ошибок, и такого не позволял себе ни один страж ворот в чемпионатах «Большой пятерки». За сборную Симон тоже «отличился» не в первый раз. В апрельской игре с Косово в отборе на ЧМ-2022 он решил подстраховать защитников, увлекся этим процессом и, потеряв мяч, получил гол в пустые ворота почти с центра поля.

Пока Испания приходила в себя, проснувшиеся хорваты могли забить и второй мяч, однако прорыв Влашича завершился попаданием во внешнюю сторону сетки. В итоге «Красная фурия» все-таки взяла себя в руки, вдавила соперника в штрафную и уже к перерыву отыгралась. «Шашечные» просто не успевали за скоростью испанской мысли и перемещениями мяча. Как в том эпизоде, когда Ливакович вытащил удар Гайя, но на подборе отличился Сарабия, так и в атаке, которая могла показаться победной, а на позиции центрального нападающего в площади ворот оказался крайний защитник Аспиликуэта.

О том, каким был перевес испанцев, говорит тот факт, что выступивший в роли ассистента Торрес создал уже четвертый голевой момент. Пятый шанс полузащитник «Манчестер Сити» использовал сам, и на этом игру, казалось, можно было заканчивать. Тем более и взявший себя в руки Симон при счете 1:2 исполнил пару отличных сейвов. И вот тут на первый план вышло то, что принято называть опытом, хотя главные герои операции спасения — Оршич и бывший спартаковец Пашалич — не играли на серебряном ЧМ-2018.

Более искушенная Хорватия отыграла один мяч, буквально затолкав его в сетку, и, почувствовав слабину соперника, перевела игру в дополнительное время. И это было здорово, потому что таких потрясающих матчей на этом турнире еще не было. Не факт, что мы увидим что-то подобное, и такой игрой хотелось наслаждаться до бесконечности. Тем более в овертайме соперники напрочь забыли об осторожности и устроили сумасшедшую битву на встречных курсах. И эти полчаса прошли под знаком реабилитации тех, кого в Испании критиковали больше всех. Симон при счете 3:3 отбил мертвый удар Крамарича, Мората забил сумасшедший по красоте победный гол, а начавший игру на лавке Ольмо записал на свой счет две результативных передачи. Это была еще одна классная история, ведь карьера футболиста «Лейпцига» по настоящему запустилась в загребском «Динамо».

Хорватов, конечно, жаль, но в футболе, как и в легендарном фильме «Горец», должен остаться только один. И сейчас даже не верится, что в четвертьфиналах крупных турниров Испании не было с победного Евро-2012. В 2014-м она не вышла из группы в ранге действующего чемпиона мира. Потом вылетала в 1/8 финала Евро-2016 и ЧМ-2018. Теперь «Красная фурия» снова в большой игре, и, возможно, именно в этот день у испанцев родилась новая великая команда.