Бельгия не заслужила сухой победы. Но Португалия поплатилась за провальный групповой этап

Тактический разбор матча с громкой афишей, который многих разочаровал.

Перед матчем Бельгии и Португалии царил ажиотаж: тут и дуэль лучшего бомбардира серии А и Евро-2020 Криштиану Роналду с лучшим игроком сезона в Италии Ромело Лукаку, и противостояние одного из фаворитов турнира с действующим чемпионом, и интригующая судьба золотого поколения бельгийцев, и отдельно — еще более завораживающее ожидание подвига от Роналду.

На деле мы снова получили рутину из группового этапа, приправленную повальной утомленностью футболистов. Одни и те же ошибки, брак в простых передачах — это следствие изнеможения, банальной усталости после самого интенсивного клубного сезона в современной истории футбола. Дырявый автобус бельгийцев и финальный навал португальцев стали квинтэссенцией откровенно скучного матча.

Тактический ход Мартинеса превратил поле в болото

Структурно при обороне команды располагались по схемам 5-2-3 и 4-1-4-1 соответственно. Это мы видели на групповом этапе у обеих сборных. Роналду играл выдвинутого форварда, а Жоау Палинья — ярко выраженного опорника, при необходимости опускающегося в защитную линию.

Эпизод матча Бельгия — Португалия — 1:0.

Эпизод матча Бельгия — Португалия — 1:0.

Команды лишь эпизодически оказывали давление на половине поля соперника. В большинстве случаев тройка Эден Азар — Кевин Де Брейне — Лукаку попросту пешком перемещалась в районе центрального круга, в нужные моменты размеренным бегом обозначая видимость прессинга. Этот тактический ход главного тренера «красных дьяволов» Роберто Мартинеса должен был спровоцировать португальцев на более смелую игру. Особый упор был сделан на фланги, где Тома Менье и Торган Азар часто выдергивались на крайних защитников Рафаэла Геррейру и Диогу Далота и заставляли тех разыгрывать мяч через Пепе и Рубена Диаша.

Эпизод матча Бельгия — Португалия — 1:0.

Когда же центральные защитники португальцев предпринимали попытку обострить через центральную зону, компактное расположение бельгийцев помогало им резко включаться и пытаться запереть соперника в «коробочку», отнять мяч и убежать в контратаку.

Португальцы тоже не особо жаждали наращивать процент владения, поэтому первый тайм выглядел так, будто обе команды стремились отдать друг другу мяч, а своей пассивностью в прессинге заманивали соперника в болото.

В единичных случаях индивидуальное мастерство игроков приводило к созданию опасных ситуаций. Так, на первых минутах встречи Ренату Санчеш изящно развернулся в центре поля, уйдя из-под опеки Юри Тилеманса.

Эпизод матча Бельгия — Португалия — 1:0.

Роналду своим смещением на правый фланг связал сразу двух центральных защитников сборной Бельгии и тем самым спровоцировал Тоби Алдервейрелда сильно сузиться, чтобы не образовать разрыва по ширине. Однако это привело к образованию большой зоны за спиной защитника, куда вбежал Диогу Жота. Но форвард «Ливерпуля» простил бельгийцев.

Голевая атака сборной Бельгии — симбиоз индивидуального превосходства и ставшей классической на этом Евро ошибки. Длинная передача на Лукаку позволила форварду продемонстрировать его ключевой навык — умение вести борьбу один в один. Ранее в первом тайме Пепе жестко встретил нападающего, однако в этот раз оппонентом Лукаку стал Рубен Диаш, не оказавший серьезного давления на соперника.

Эпизод матча Бельгия — Португалия — 1:0.

Лукаку откровенно, но в пределах правил отпихивал защитника от мяча, и хотя далее его передача на Де Брейне не прошла, мяч отскочил к подключившемуся Менье. И вот здесь случилось дежавю.

Эпизод матча Бельгия — Португалия — 1:0.

Торган Азар вторым темпом подключается к атаке, и мы видим, что отвечающий за него Бернарду Силва находится на значительном расстоянии (особенно учитывая масштаб кадра). Интересно отметить, что на другом фланге Жота вернулся своевременно и был готов работать по Менье. В итоге один вингбек Бельгии отдал передачу на другого, и младшему Азару никто не помешал подготовить свой голевой удар по коварной траектории.

Травма Де Брейне определила беспомощность бельгийцев

Еще в первой половине встречи Палинья варварским подкатом сзади травмировал Де Брейне. В начале второго тайма бельгийский полузащитник после еще одного стыка присел на корточки в середине поля, сигнализируя судье, что он не готов продолжать встречу. На замену вышел Дрис Мертенс, и стартовый план Мартинеса, подразумевавший оборонительный контроль мяча во многом за счет Де Брейне, который в позиционных атаках не играл форварда, а отходил поглубже и руководил игрой, стал неактуален.

Бельгия перестала регулировать давление португальцев и стала садиться все глубже, организуя немногочисленные контратаки за счет физических данных Лукаку.

У Португалии Роналду в индивидуальном плане был хорош. Четыре из четырех успешных обводок, четыре удара (все в створ), три ключевые передачи, 0,31 очка ожидаемой угрозы воротам соперника за счет передач (больше всех в матче). Именно Криштиану создал один из самых острых моментов во втором тайме: отыгравшись в «стенку» с Далотом на правом фланге, Роналду в падении успел вырезать передачу в штрафную на Жоту, но у того не пошло.

Португалия почти в десять раз превзошла Бельгию по числу касаний в штрафной площади — 38 против четырех. Замены Фернанду Сантуша сначала были направлены на усиление креатива (выход Жоау Феликса и Бруну Фернандеша), а затем на увеличение голевой угрозы (Андре Силва). Последние минуты именно Бруну загружал мяч штрафную длинными забросами и подачами с угловых, а Феликс нашел для себя два момента. И конечно, эпизод с попаданием мяча в штангу после удара Геррейру. В общем, Португалия на гол точно наиграла.

Отдельно хочется отметить газон на стадионе в Севилье. Главный тренер испанцев Луис Энрике жаловался на него на послематчевой пресс-конференции после ничьей со Швецией (0:0). И вчера невооруженным глазом можно было видеть, как неестественно подскакивал мяч, особенно в концовке встречи. Это мешало как одним, так и другим.

Мораль же такова: португальцы поплатились за невзрачную игру на групповом этапе. Да, прошлый Евро они выиграли, выйдя в плей-офф и вовсе с тремя очками, но на этот раз удача им не благоволила. А действия бельгийцев во втором тайме — квинтэссенция печального тренда этого чемпионата Европы, где даже самые сильные команды не играют в атакующий футбол.