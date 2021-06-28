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«А вы над Семеновым и Зобниным смеялись...» Чудовищная ошибка вратаря Испании

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 20:05
28 июня. Копенгаген. Хорватия — Испания. Фото AFP Ошибка Унаи Симона. Ошибка Унаи Симона.
28 июня. Копенгаген. Хорватия — Испания. Фото AFP
Теги:
Автогол — лучший бомбардир Евро. Унаи Симон помог Хорватии выйти вперед.

Курьезные голы на Евро-2020 продолжаются: в матче 1/8 финала против Хорватии Испания пропустила после ужасной ошибки вратаря.

Ошибка Унаи Симона.
Ошибка Унаи Симона.

Во время владения мячом Испании Педри под прессингом отдал сильную передачу назад почти с центра поля на вратаря Унаи Симона, который не смог обработать мяч. После срезки от голкипера случился автогол.

Ошибка Унаи Симона.
Ошибка Унаи Симона.

Да, передача была сильной, мяч дробил, но все равно это не оправдывает вратаря Испании Симона, который не смог подстроиться под мяч.

24-летний голкипер «Атлетика» проводит первый большой турнир в составе сборной, вызов в которую получил только в августе 2020-го года. Давид де Хеа, который несколько лет был основным вратарем испанцев, находится на скамейке запасных.

На этом Евро уже 9 мячей в свои ворота — это больше, чем на пяти последних турнирах вместе взятых. Больше этого показателя на Евро-2020 не забил ни один игрок.

Мяч в итоге записан на счет Педри, а не Симона. Так что по-прежнему на счету голкиперов три автогола — отметились Щенсны, Дубравка и Градецки.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля