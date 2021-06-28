«А вы над Семеновым и Зобниным смеялись...» Чудовищная ошибка вратаря Испании

Автогол — лучший бомбардир Евро. Унаи Симон помог Хорватии выйти вперед.

Курьезные голы на Евро-2020 продолжаются: в матче 1/8 финала против Хорватии Испания пропустила после ужасной ошибки вратаря.

Ошибка Унаи Симона.

Во время владения мячом Испании Педри под прессингом отдал сильную передачу назад почти с центра поля на вратаря Унаи Симона, который не смог обработать мяч. После срезки от голкипера случился автогол.

Ошибка Унаи Симона.

Да, передача была сильной, мяч дробил, но все равно это не оправдывает вратаря Испании Симона, который не смог подстроиться под мяч.

24-летний голкипер «Атлетика» проводит первый большой турнир в составе сборной, вызов в которую получил только в августе 2020-го года. Давид де Хеа, который несколько лет был основным вратарем испанцев, находится на скамейке запасных.

? «Incre?ble. Toca Espa?a con calma, bal?n de Pedri atr?s a Unai Sim?n, el portero se conf?a, pone la pierna pero no controla el bal?n y la bola acaba en la red de su porter?a. Hist?rico»: as? lo narr? @rujilo en @marca #EURO2020 #ESP https://t.co/sNaZXGQzmN pic.twitter.com/erjTABMSaY — MARCA (@marca) June 28, 2021

На этом Евро уже 9 мячей в свои ворота — это больше, чем на пяти последних турнирах вместе взятых. Больше этого показателя на Евро-2020 не забил ни один игрок.

9 — There have been nine own-goals scored at Euro 2020, as many as in all of the previous editions of the competition combined. Disaster. #EURO2020 pic.twitter.com/FMVwGejesp — OptaJoe (@OptaJoe) June 28, 2021

Мяч в итоге записан на счет Педри, а не Симона. Так что по-прежнему на счету голкиперов три автогола — отметились Щенсны, Дубравка и Градецки.