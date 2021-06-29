Падение Бастилии. Швейцария выбила Францию с Евро-2020

В понедельник состоялась главная сенсация Евро-2020 — очевидный фаворит турнира, действующий чемпион мира Франция уступила в серии пенальти Швейцарии.

Вы же тоже до этого понедельника считали плей-офф этого Евро довольно унылым, как и сам турнир в целом?

Признайтесь, вы ведь не особенно многого ждали от встречи Франции и Швейцарии? Победа фаворита на классе казалась самым ожидаемым исходом — какие-нибудь спокойные 1:0 или 2:0. А в реальности мы получили совершенно фантастическую игру — не менее зрелищную и яркую, чем парой часов ранее в Копенгагене. Даже с таким же сюжетом — 1:0, 1:3, 3:3 в самой концовке...

А ведь швейцарцы ранее особого впечатления не производили — пожалуй, им даже повезло с наличием в группе раскладной Турции. Франция же казалась командой, которая идеально разрушает чужой футбол, но не слишком хорошо выстраивает в атаке свой. Все позиционное наступление «Трехцветных» строится вокруг гения Поля Погба — придумает полузащитник «МЮ» что-то эдакое или нет. И это с таким мощнейшим составом.

Даже не знаешь, что восхитило больше — героическое сопротивление и железный характер Швейцарии, сумевшей собраться после 1:3 и перевести матч в овертайм, волшебство, которое в середине второго тайма устроили французы. Первый гол Карима Бензема и мяч Погба получились восхитительными. Нет, не так — потрясающе восхитительны! Или решающая ошибка Мбаппе в серии пенальти — удар молодого гения потащит Зоммер. И Франция пала...

Понятно, что в каждый игровой день Евро такого безумия не будет. Но этот невероятный понедельник полностью изменил восприятие турнира — унылым он теперь точно в памяти не останется.

Но даже на фоне такой мегасенсации сумасшедшая перестрелка Испании и Хорватии выглядит настоящим праздником. Тут было все, что только есть в футболе. И чудовищный в своей нелепости автогол имени Унаи Симона. И невероятная развязка основного времени с чудесным спасением хорватов — как тут не вспомнить, что в «Спартаке» Марио Пашалич любил забивать в концовках. И камбэк испанцев, хотя, казалось бы, именно они, вроде как пришибленные психологически, должны развалиться в овертайме. Возможно, кстати, что так оно и произошло бы, если бы не чудесный сэйв Симона, который отмазался за свой ляп в первом тайме.

А как вам победный гол Альваро Мораты — человека, которого в Испании травили после группового этапа так, что Артему Дзюбе и Станиславу Черчесову не снилось? Дошло даже до угроз в адрес семьи форварда.

Понятно, что минуты с 80-й матч превратился в веселый «дыр-дыр», который наверняка поверг в ужас тактических гиков. Да наплевать!

Более того, чуть позже выяснилось, что Испания и Хорватия разбудили и остальных, практически как декабристы — Герцена.

Супердень! Суперсенсация в Бухаресте!

А в питерском четвертьфинале теперь встретятся Испания и Швейцария.