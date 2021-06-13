Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Команды Новости
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Идеи и перестроения Черчесова: смело, но ничем не подкреплено.
Почему Россия крупно проиграла Бельгии

Вячеслав Залевский
Вячеслав Залевский
Корреспондент
Сегодня, 08:30
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Тактический разбор матча Евро-2020 Бельгия — Россия (3:0).

Чемпионат Европы. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0 (2:0)
Голы: Лукаку, 10 (1:0). Менье, 34 (2:0). Лукаку, 88 (3:0).
Бельгия: Куртуа, Фертонген (Фермален, 76), Алдервейрелд, Боята, Кастань (Менье, 27), Т.Азар, Феррейра-Карраско (Прат, 77), Дендонкер, Тилеманс, Мертенс (Э.Азар, 72), Лукаку.
Россия: Шунин, Семенов, Джикия, Марио Фернандес, Жирков (Караваев, 43), Оздоев, Зобнин (Мухин, 63), Кузяев (Черышев, 30. Миранчук, 63), Баринов (Дивеев, 46), Головин, Дзюба.
Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).
ВАР: Эрнандес-Эрнандес. Приэто Лопес де Сераин (оба — Испания), Силва Пинейру (Португалия), Мартинес Мунуэра (Испания).
12 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. 10-я минута. Ромелу Лукаку открывает счет.Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией

Стартовый состав россиян намекал на ромб в расстановке 5-4-1 или на схему 5-2-3, которые наигрывались перед турниром. Но команда выстроилась 4-4-2 в линию. Баринов и Оздоев заняли места в опорной зоне, Зобнин и Кузяев расположились по флангам. Последний по ситуации образовывал пятерку защитников — когда правый латераль бельгийцев поднимался высоко. Черчесов снова удивил. Перестроение довольно смелое. Вполне возможно, что наш штаб пытался запутать тренера «Красных дьяволов» Мартинеса.

Вышло так себе. Семенов на родной позиции правого центрального защитника привез два голевых момента на ровном месте: один реализовал Лукаку, другой чудом исправил Джикия. Но дело не только в индивидуальных ошибках — задумка Черчесова не оправдала себя в целом.

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Антон Шунин пропустил три мяча от&nbsp;бельгийцев.

Предположение

Возможно, 4-4-2 задумывались, чтобы лучше контролировать фланги за счет сдваивания и перехода на шестерку в оборонительной линии. Ставка не оправдалась: бельгийцы получили на флангах полную свободу и спокойно выцеливали кроссы в штрафную, где из-за новой схемы катастрофически не хватало компактности, плюс Семенов постоянно выдергивался из линии на Лукаку. Так россияне разменяли свои плюсы на усиление минусов.

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Россияне начали Евро-2020 с&nbsp;крупного поражения.Бельгии не пришлось обыгрывать Россию. Наши сами подарили победу

Перестроение

Оборона в четверке оказалась непригодной. Однозначно требовалось перестроение, к тому же сборная еще в первом тайме потеряла Кузяева, а от заменившего его Черышева качества в обороне намного меньше. Уже в перерыве Черчесов заменил Баринова на Дивеева и перешел на схему 5-2-3. В опорной зоне расположились Зобнин и Оздоев. Черышев поднялся выше на позицию инсайда вместе с Головиным.

После этого в обороне стало спокойнее, но выводы делать сложно — бельгийцы стали действовать осторожнее из-за преимущества в счете.

На 63-й минуте Черчесов заменил Зобнина и Черышева на Мухина и Миранчука. Команда снова трансформировалась — на этот раз на расстановку 5-3-2. Головин опустился на место «восьмерки». После этого у россиян все окончательно разладилось.

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Бельгийцы встали на&nbsp;колено перед началом матча, россияне&nbsp;&mdash; нет.«Перед игрой сборная не встала на колено. Но нас на колени поставила Бельгия...» Монолог Геннадия Орлова

Выводы

Единственный рабочий инструмент сборной в атаке — длинные передачи на Дзюбу, но выносы были неточными, хаотичными — в подавляющем большинстве случаев полузащитники не успевали на подбор скидок форварда «Зенита».

В обороне наблюдался полный комплект проблем: много пространства между линиями, слабая борьба, плохое чтение рывков соперника. Непозволительно много атак Бельгии срывались подкатами на грани. Такая степень риска могла вылиться в еще более крупный счет.

Главный шок — сборная слабо готова физически. Слабо верится, что через четыре дня игроки выйдут на пик формы.

Плюсов же немного, они есть.

Первый. Мухин классно вошел в игру. Довольно убедительно отборолся, покрывая большую зону. Град тычков достался Лукаку от Максима.

Второй. Джикия в порядке. Похоже, что это единственный российский ЦЗ у кого все нормально со скоростью. Странно, что Черчесов перевел его на позицию левого центрального в тройке — перед турниром Георгия наигрывали страхующим в тройке. Возможно, спартаковец прочитал бы рывок Лукаку в моменте с третьим голом.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 5404
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче Евро-2020 против Бельгии?
Антон Шунин
5.0%
Марио Фернандес
15.4%
Дмитрий Баринов
0.9%
Георгий Джикия
21.4%
Андрей Семенов
13.2%
Юрий Жирков
2.2%
Роман Зобнин
1.4%
Магомед Оздоев
1.0%
Далер Кузяев
0.9%
Александр Головин
18.1%
Артем Дзюба
11.5%
Денис Черышев
1.8%
Вячеслав Караваев
0.7%
Игорь Дивеев
0.7%
Максим Мухин
3.0%
Алексей Миранчук
2.7%
Обсудить опрос

Читайте также

Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией
Сборная России проиграла Бельгии в матче Евро-2020
В Бельгии назвали сборную России "пьяным русским медведем"
Женщины, ставшие причиной войн и бунтов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Вячеслав Залевский все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи