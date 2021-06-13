Тактический разбор матча Евро-2020 Бельгия — Россия (3:0).

Чемпионат Европы. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0 (2:0)

Голы: Лукаку, 10 (1:0). Менье, 34 (2:0). Лукаку, 88 (3:0).

Бельгия: Куртуа, Фертонген (Фермален, 76), Алдервейрелд, Боята, Кастань (Менье, 27), Т.Азар, Феррейра-Карраско (Прат, 77), Дендонкер, Тилеманс, Мертенс (Э.Азар, 72), Лукаку.

Россия: Шунин, Семенов, Джикия, Марио Фернандес, Жирков (Караваев, 43), Оздоев, Зобнин (Мухин, 63), Кузяев (Черышев, 30. Миранчук, 63), Баринов (Дивеев, 46), Головин, Дзюба.

Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).

ВАР: Эрнандес-Эрнандес. Приэто Лопес де Сераин (оба — Испания), Силва Пинейру (Португалия), Мартинес Мунуэра (Испания).

12 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Стартовый состав россиян намекал на ромб в расстановке 5-4-1 или на схему 5-2-3, которые наигрывались перед турниром. Но команда выстроилась 4-4-2 в линию. Баринов и Оздоев заняли места в опорной зоне, Зобнин и Кузяев расположились по флангам. Последний по ситуации образовывал пятерку защитников — когда правый латераль бельгийцев поднимался высоко. Черчесов снова удивил. Перестроение довольно смелое. Вполне возможно, что наш штаб пытался запутать тренера «Красных дьяволов» Мартинеса.

Вышло так себе. Семенов на родной позиции правого центрального защитника привез два голевых момента на ровном месте: один реализовал Лукаку, другой чудом исправил Джикия. Но дело не только в индивидуальных ошибках — задумка Черчесова не оправдала себя в целом.

Предположение

Возможно, 4-4-2 задумывались, чтобы лучше контролировать фланги за счет сдваивания и перехода на шестерку в оборонительной линии. Ставка не оправдалась: бельгийцы получили на флангах полную свободу и спокойно выцеливали кроссы в штрафную, где из-за новой схемы катастрофически не хватало компактности, плюс Семенов постоянно выдергивался из линии на Лукаку. Так россияне разменяли свои плюсы на усиление минусов.

Перестроение

Оборона в четверке оказалась непригодной. Однозначно требовалось перестроение, к тому же сборная еще в первом тайме потеряла Кузяева, а от заменившего его Черышева качества в обороне намного меньше. Уже в перерыве Черчесов заменил Баринова на Дивеева и перешел на схему 5-2-3. В опорной зоне расположились Зобнин и Оздоев. Черышев поднялся выше на позицию инсайда вместе с Головиным.

После этого в обороне стало спокойнее, но выводы делать сложно — бельгийцы стали действовать осторожнее из-за преимущества в счете.

На 63-й минуте Черчесов заменил Зобнина и Черышева на Мухина и Миранчука. Команда снова трансформировалась — на этот раз на расстановку 5-3-2. Головин опустился на место «восьмерки». После этого у россиян все окончательно разладилось.

Выводы

Единственный рабочий инструмент сборной в атаке — длинные передачи на Дзюбу, но выносы были неточными, хаотичными — в подавляющем большинстве случаев полузащитники не успевали на подбор скидок форварда «Зенита».

В обороне наблюдался полный комплект проблем: много пространства между линиями, слабая борьба, плохое чтение рывков соперника. Непозволительно много атак Бельгии срывались подкатами на грани. Такая степень риска могла вылиться в еще более крупный счет.

Главный шок — сборная слабо готова физически. Слабо верится, что через четыре дня игроки выйдут на пик формы.

Плюсов же немного, они есть.

Первый. Мухин классно вошел в игру. Довольно убедительно отборолся, покрывая большую зону. Град тычков достался Лукаку от Максима.

Второй. Джикия в порядке. Похоже, что это единственный российский ЦЗ у кого все нормально со скоростью. Странно, что Черчесов перевел его на позицию левого центрального в тройке — перед турниром Георгия наигрывали страхующим в тройке. Возможно, спартаковец прочитал бы рывок Лукаку в моменте с третьим голом.