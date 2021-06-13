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Бельгии не пришлось обыгрывать Россию. Наши сами подарили победу

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 01:00
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Россияне начали Евро-2020 с крупного поражения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Россияне начали Евро-2020 с крупного поражения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Потеря Кудряшова оказалась фатальной
Бельгия — Россия
12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. 10-я минута. Ромелу Лукаку открывает счет.Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией

Давайте по-честному: мы особенно и не надеялись, что возьмем очки с Бельгией. Ну, может, процентов 15 отчаянных оптимистов всерьез рассчитывали, что Россия может победить или сыграть вничью. Остальные если и уповали, то лишь на чудо.

Что наши сыграют матч своей жизни, им будет 90 минут сопутствовать удача, а бельгийцы встанут не с той ноги. И в первые 10 минут хотелось протереть глаза — у соперника не было ни-че-го. Ни моментов, ни давления, ни преимущества.

Стало очень интересно посмотреть, как команда Роберто Мартинеса станет вскрывать российскую оборону. И как же обидно, что наши не дали этой возможности, совершив самострел в самом начале встречи. Бельгии не пришлось прилагать никаких усилий, чтобы открыть счет — просто приняли подарок от Семенова.

Сердце екнуло еще во время контрольного матча с Болгарией, когда получил травму Кудряшов. Единственный футболист в составе российской сборной, веру в которого Черчесова у меня не получается понять, — Семенов. Именно он заменил Кудряшова с болгарами, и стало ясно — именно игрока «Ахмата» тренерский штаб видит в качестве замены.

За Семенова изначально было тревожно, и он «не подвел», лишив матч львиной доли интриги — против первого номера рейтинга ФИФА и лучшей контратакующей сборной отыгрываться нашей скромной команде крайне сложно. Тем более, когда подарки сопернику продолжались — и от того же Семенова, и от Шунина в случае со вторым голом. Да и Дивеев в концовке показал, что не на голову выше защитника грозненцев.

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Артем Дзюба и&nbsp;его партнеры по&nbsp;команде.Как России выйти в плей-офф? Есть ли еще шансы на первое место в группе? Расклады Евро-2020

Что ж, лучшего дня России против худшего Бельгии не произошло. Скорее наоборот. У нашей сборной, помимо затмений в обороне, случились еще и две потери. Причем, как и Кудряшова, весьма существенные. Особенно это касается Кузяева, который в первые минуты матча был едва ли не самым мобильным на поле.

Но со стратегической точки зрения посыпать голову пеплом не стоит. Очки в первом матче особенно и не планировались.

Да и силу российской сборной по стартовой встрече оценить сложно. Бельгия просто играет в другой лиге. Там где Италия, Германия, Франция... Понятно, что Россия заметно слабее. Как пример — Турция в матче открытия с Италией. Ее не было видно, однако это не означает, что нет шансов против Уэльса или Швейцарии.

Или более близкий нам пример — Евро-2008 с крупным поражением в первом туре от Испании и выход в итоге в полуфинал. Дания и Финляндия — не из другой лиги, их можно обходить. Вот только давайте дальше без подарков.

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Антон Шунин пропустил три мяча от&nbsp;бельгийцев.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи