Семенов провалился, Шунин не выручил. Оценки России против Бельгии

Разобрали игру футболистов нашей сборной в матче с Бельгией.

Шунин — 4,5. Шансов отразить первый удар Лукаку у динамовца не было. Потом спас после выстрела в упор Торгана Азара, но позже отбил мяч на удвоившего счет Менье. Ситуация была сложной, так как центральные защитники вели борьбу с соперником и заставляли голкипера ждать развязки, но такие мячи стараются парировать в сторону от ворот. Гол номер три — не выручил. Каким бы мастером не был Лукаку.

Фернандес — 5,5. При игре один в один против Феррейры-Карраско в целом смотрелся неплохо, хотя однажды пропустил бельгийца на ударную позицию. У чужих ворот самые запоминающиеся моменты оказались с его участием — неплохой удар головой при подаче углового и передача, завершившаяся скидкой Дзюбы под удар Оздоеву. Держал уровень.

Семенов — 4,0. Допустил грубую ошибку на ровном месте, что обернулось ключевым первым голом Лукаку. Если бы не случилось неловкого касания, бельгийский бомбардир оказался бы в офсайде. Потом был приведший к опасному моменту обрез в передаче. Когда Семенов заиграл спокойнее, на табло уже горели цифры 0:2. Частично виноват в третьем голе.

Джикия — 5,5. Спас команду, в отчаянном подкате остановив выход Лукаку. Но в паре эпизодов до перерыва сыграл неидеально. И если отскок от ноги Георгия на Азара — несчастный случай, то в случае со вторым пропущенным голом оба центральных защитника скорее мешали друг другу, чем помогали. В целом же — даже при таком счете — продемонстрировал хороший уровень.

Жирков — 4,5. Из-за травмы не доиграл до перерыва, хотя его замена напрашивалась.

Баринов — 5,0. Вопреки прогнозам футболист «Локомотива» играл на привычной позиции в опорной зоне, действуя глубже остальных полузащитников. Его роль была гибридной и требовала по ситуации опускаться на помощь футболистам обороны. Кажется, такая нагрузка больше мешала Баринову, и его не хватало, чтобы показать умение начинать атаки.

Зобнин — 5,0. В первом тайме выполнил внушительный объем работы, обороняясь в связке с Фернандесом. Во второй половине матча после тактической перестройки его роль изменилась в сторону созидания, и это было гораздо лучше для командной игры. Но все же недостаточно, что обернулось заменой.

Оздоев — 5,5. Имел возможность если не восстановить равновесие, то хотя бы попасть в створ, но промахнулся с линии штрафной после скидки Дзюбы при счете 0:1. Возможно, по ходу первой голевой атаки соперника ему следовало выдвинуться чуть выше и помешать забросу на Лукаку. Как и все полузащитники качественнее выглядел во второй половине встречи.

Кузяев — 5,0. Отыграл менее получаса и после столкновения головами с Кастанем вместе с бельгийцем досрочно покинул поле. До этого выполнял важную роль, помогая в обороне Жиркову.

Головин — 5,5. Фактически выполнял роль действовавшего в оттяжке форварда, что хорошо знакомо полузащитнику по игре в «Монако». Как и в клубе исполнял все стандарты, и несколько подач получились довольно опасными. Стоит отметить качественные взаимодействия Головина с Дзюбой. Но может играть ярче.

Дзюба — 5,5. Довольно уверенно смотрелся в единоборствах с мощными бельгийцами, выполняя при этом удобные скидки партнерам. Особенно запомнилась та, когда мяч прошел вдоль площади ворот, но шансом никто не воспользовался. Сам воротам не угрожал, и тут есть вопросы к средней линии, которая должна лучше снабжать атаку качественными передачами.

Черышев — 4,5. С его выходом левый фланг нашей сборной стал слишком атакующим. Оборонительных же навыков не хватало, и Денис растерялся, оставив без внимания отличившегося на добивании Менье, хотя ситуация при игре один в один читалась. Только и в атаке у Черышева не слишком получалось, и его обратную замену трудно назвать нелогичной.

Караваев — 5,5. С его выходом на левом фланге обороны стало гораздо спокойнее. Единственное, на неродной бровке, несмотря на хорошее знакомство с ней, качественных подач в чужую штрафную зенитовцу не хватало.

Дивеев — 5,0. Нельзя сказать, что сделал что-то выдающееся, однако с выходом армейца сформировалось полноценное трио центральных защитников, и это сбалансировало игру в обороне. Запомнился его классный отбор в центре поля, который дал шанс на контратаку, но общее впечатление смазал упущенный в случае с третьим голом рывок Лукаку, когда требовалось четче сыграть в подстраховке.

Мухин — 5,5. Старательно отработал свой отрезок. Строго и без ошибок.

Миранчук — 5,0. Нельзя сказать, что обострил игру, однако сольный проход, который у линии штрафной остановил Боята, показал: в дальнейшем может решать судьбу эпизодов. А вот штрафные из хороших позиций, как в концовке, нужно исполнять качественнее.