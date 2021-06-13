Хабиб ждал победу, но сборная подвела. Репортаж из Санкт-Петербурга

Корреспондент «СЭ» — об антураже вокруг матча Бельгия — Россия

Возвращение праздника

Мы живем в двусмысленное время. С одной стороны, коронавирус еще не отступил, а в последние дни заболеваемость в России даже растет. С другой, старт чемпионата Европы дает всем нам надежду на то, что скоро все будет как прежде. Даже иностранные болельщики уже прилетели в Санкт-Петербург. В отличие от Дании и Азербайджана, Россия демонстрирует гостеприимность и принимает фанатов из других стран.

Еще за день до матча я видел десятки болельщиков в форме сборной Бельгии. Все были в отличном настроении, ведь не только нам надоело безвылазно сидеть дома. «Я рад приехать в Россию, — сказал мне один из бельгийский фанатов, которого я встретил на канале Грибоедова. — Знаете, всех уже достал этот ковид, тесты... Особых проблем с перелетами не было, и я просто счастлив куда-то приехать».

Итак. Два с половиной часа до матча Россия — Бельгия. pic.twitter.com/3yttn0RZmw — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) June 12, 2021

День России

Конечно, антураж в Санкт-Петербурге лишь напоминает то, что происходило три года назад на чемпионате мира. Тогда бразильцы, аргентинцы, шведы, марокканцы, иранцы толпами ходили по Невскому проспекту, и едва ли кто-то из них регулярно пользовался антисептиком. Сейчас болельщиков заметно меньше, и кто-то из них даже на улицах ходил в маске. Хотя в Питере в эти дни стоит на удивление солнечная погода, а масочный режим за пределами помещений не действует.

День игры с Бельгией совпал еще и со Днем России, так что заряженность города на игру удвоилась. По Санкт-Петербургу пустили автобусы в цветах нашего триколора, на улицах появились тематические граффити, а на Дворцовой площади еще днем растянули гигантский флаг. Там же незадолго до начала встречи Бельгии с Россией состоялся концерт.

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге растянули огромный флаг России ?? pic.twitter.com/zeNcfLkK4z — Спорт-Экспресс (@sportexpress) June 12, 2021

Красный стадион

Стадион непривычно видеть не в сине-бело-голубых цветах. Еще непривычнее видеть море болельщиков в красном вокруг него. Но «Газпром Арена» не в первый и не в последний раз принимает матч сборной России. Кстати, название не убрали, хотя в мае на несколько дней его прикрывали логотипом Евро-2020.

Попасть на остров на колесах в день игры было невозможно — разворачивали даже велосипеды. Зато заново открыли станцию метро «Зенит» и даже украсили ее копиями трофеев петербургского клуба.

На Крестовский остров сейчас можно попасть либо на общественном транспорте, либо пешком. Но хоть станцию метро «Зенит» открыли. pic.twitter.com/Gyjivfjarl — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) June 12, 2021

Нурмагомедов ждал победы

Болельщиков на Крестовском было достаточно. Кто-то оделся в костюм Ивана Грозного из известного советского фильма, кто-то — как троица из «Деревни дураков», я видел много народу в кокошниках, в том числе мужчин.

Цены на мерч pic.twitter.com/XCmMvp99dj — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) June 12, 2021

Игру посетила тьма вип-болельщиков: лично глава УЕФА Александер Чеферин, достаточно известных в прошлом игроков — Зырянов, Кержаков, Овчинников, Осинов. Прилетел чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который дал корреспонденту «СЭ» Севастиану Терлецкому небольшое интервью перед матчем.

— Жду только победы, — начал Хабиб.

— Кто больше всего нравится в сборной?

— Джикия, Миранчук, Головин.

— Джикия за тебя очень сильно болел во время боев.

— Да, знаю, мы с ним очень хорошо дружим. А ты как думаешь? Как сыграют?

— Думаю, что будет тяжело, но без де Брейне попроще...

— Не, у Бельгии найдутся замены.

Мысли об Эриксене и колени бельгийцев

Примерно за два часа до стартового свистка всю Европу шокировала новость из Копенгагена, где полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену долго оказывали помощь, госпитализировали, а игра с Финляндией прервалась. Сразу же появились сомнения по поводу проведения матча — теоретически его могли отложить, как встречу датчан с финнами. Сборная России узнала новости в автобусе, на пути к арене, но в итоге все состоялось. Хотя перед началом все равно все думали о Дании, а один из болельщиков даже успел написать на флаге: «Эриксен, здоровья!»

Прямо перед стартом матча бельгийцев освистал весь стадион — они преклонили колено в поддержку движения Black Lives Matter, что впервые произошло на «Газпром Арене». Свист раздавался и позже — например, когда сборная Бельгии тянула время во втором тайме.

Но в остальном — фанаты активно поддерживали именно свою команду. Трибуны позволили заполнить на 50 процентов (пришли 26 264 болельщика), но ощущалось все на все сто. Кажется, кричали даже громче, чем на матчах «Зенита». Но это лишь иллюзия, потому что на встречах российской премьер-лиги «вираж» не умолкает ни на секунду, а сейчас сектор активных болельщиков отсутствовал полностью. Лишь изредка и хаотично раздавались крики «Россия, Россия!» Даже «Катюшу» не пели.

Бельгия решила исход матча к перерыву, и это отразилось на игре. Если в первом тайме фанаты орали громко, то после перерыва затихли и минуты с 75-й потянулись к выходу. А те, кто остались, от скуки стали запускать волну. Но она смотрелась не очень красиво, так как было много пустых кресел.

Россия уступила, но приятно хотя бы просто видеть у нас праздник международного футбола (пусть и усеченный). В среду — матч с Финляндией, решающий.