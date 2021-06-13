«Перед игрой сборная не встала на колено. Но нас на колени поставила Бельгия...» Монолог Геннадия Орлова

Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о поражении сборной России от Бельгии (0:3).

— К сожалению, приходится признать: безнадега, причем без особых проблесков... «Герой» матча — Семенов. Сразу же отдал голевой пас Лукаку. О чем это говорит? Он настолько не уверен в себе, когда выходит на поле. А ведь у нас считается опытным защитником. До матча Андрей Талалаев говорил о его плюсах, но игра все показала.

И тут возникает вопрос к Черчесову? Ведь Семенов во всех матчах или почти во всех допускал грубейшие ошибки! Разве не так? Почему же тренер в него опять поверил? Ведь в контрольной встрече с болгарами мы увидели, что Баринов на месте правого центрального смотрелся увереннее, но сегодня Дмитрий действовал выше, в опорной зоне. Значит, Черчесов не угадал...

А что это за решение по Черышеву? Выпустили на замену и убрали с поля. Ведь Черышев не играет в «Валенсии», часто травмируется. Миранчук в «Аталанте» тоже нередко остается в запасе, но он выходит со скамейки, отдает и забивает. Так почему же мы не увидели его сегодня в матче с первых минут?! Получается, Черчесов не до конца знает возможностей своих подопечных?

И, наконец, самое главное. Я так надеялся, что наш тренерский штаб продуктивно проведет сбор перед турнирном! Но что-то результатов работы не вижу. Даже в стартовом матче наша сборная не была готова сражаться за победу. Да, это военный термин, но он уместен и в спорте. Надо очень хотеть выполнять все задания, надо бороться до самого конца в любом эпизоде!

Почему против Бельгии сыграли в два центральных? Против Лукаку?! Ну как это? Ну и показателен момент в концовке: как габаритный бельгиец убегал от Дивеева, забивал третий гол. Это же беда РПЛ, всего российского футбола. Ну нет у нас игроков, достойных выступать на таком уровне. Ну их просто нет! Хотя, конечно, можно и нужно было сыграть достойнее.

А что теперь получается? Очень сложная история. Финнам же можно сыграть с нами и вничью. И если они добьются этого результата, не факт, что сборная России займет даже третье место. То есть, перспективы туманные...

Не переоценили ли мы Головина? Все равно он лучше остальных в нашей команде. Но он же один, одинокий волк! До конца отработал, отбегал. Но... С кем ему обыграться?

Дзюба был отрезан, хотя Артем старался, боролся. Но он тоже без поддержки. Есть вопросы по составу, есть... Нужны креативные ребята впереди. Повторю свой вопрос: почему Миранчук не вышел с первой минуты? Ну что в итоге показал Кузяев?

Миранчук может что-то исполнить в одиночку, накрутить соперника. Он в одном эпизоде это сегодня показал. Нет, надо признать: тренерские просчеты. К сожалению, не подготовились.

Вопросы к Зобнину и Оздоеву остались те же. Ну тебе же никто не мешает, а ты отдаешь чужому! Почему? Усталость, закрепощенные мышцы? Ну что это за пасы? А Семенов вообще отдал две голевых передачи сопернику. К счастью, вторым подарком бельгийцы не воспользовались. Ну какой тут может быть еще комментарий?

Жалко болельщиков! Игроки не показали своего максимума. Впереди два матча. Надежда еще есть.

Сегодня ничего не придумали против Лукаку. Но найдут ли теперь противоядие против финнов? Да, в первом тайме датчане имели преимущество. Конечно, они были подавлены после несчастья с Эриксеном...

Но знаете, что мне бросилось в глаза? Финны хорошо держат мяч. Вот этого мы вообще не умеем! Пасы от Оздоева и Зобнина — либо в борьбу, либо потери. А когда бельгийцы прессинговали, все вообще терялись, не знали, что делать. Отдавали три паса назад, потом Шунину, который выбивал наугад. Выход из-под прессинга вообще не отработан! А ведь в составе соперников не было де Брейне и Витселя...

Нашим болельщикам понравилось, что сборная России не встала на колено перед началом встречи? Да, это так. Но по факту нас на колени поставила Бельгия... Так и напишите. Грустно, но приходится и это признать.