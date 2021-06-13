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Россия установила антирекорд чемпионатов Европы

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 01:30
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Грустные цифры после матча России с Бельгией на Евро.

Сборная России в стартовом матче чемпионата Европы уступила Бельгии со счетом 0:3 и стала первой командой-хозяйкой в истории турнира, потерпевшей разгромное поражение.

Ранее крупнейшей неудачей для хозяев было поражение в два мяча, которое терпели французы, югославы, бельгийцы (дважды) и украинцы.

Поражения команд-хозяев Евро

Дата

Город

Стадия

Хозяин

Соперник

Счет

12.06.2021

Санкт-Петербург

Гр.турнир

Россия

Бельгия

0:3

09.07.1960

Марсель

Матч за 3-е место

Франция

Чехословакия

0:2

17.06.1976

Белград

1/2 финала

Югославия

ФРГ

2:4

14.06.2000

Брюссель

Гр.турнир

Бельгия

Италия

0:2

19.06.2000

Брюссель

Гр.турнир

Бельгия

Турция

0:2

15.06.2012

Донецк

Гр.турнир

Украина

Франция

0:2

Для Станислава Черчесова этот разгром стал шестым в должности главного тренера сборной России. Ранее команда под его руководством крупно уступала бразильцам, уругвайцам, немцам, сербам и тем же бельгийцам.

Пять разгромов сборной пришлось на время работы Гуса Хиддинка, два разгрома терпел Олег Романцев, по одному — Анатолий Бышовец, Георгий Ярцев и Леонид Слуцкий.

Крупные поражение сборной России

Дата

Турнир

Тренер

Соперник

16.06.1996

ЧЕ

Олег Романцев

Германия (н) — 0:3

18.11.1998

ТМ

Анатолий Бышовец

Бразилия (г) — 1:5

23.02.2000

ТМ

Олег Романцев

Израиль (г) — 1:4

13.10.2004

ОЧМ

Георгий Ярцев

Португалия (г) — 1:7

07.02.2007

ТМ

Гус Хиддинк

Голландия (г) — 1:4

12.09.2007

ОЧЕ

Гус Хиддинк

Англия (г) — 0:3

26.03.2008

ТМ

Гус Хиддинк

Румыния (г) — 0:3

10.06.2008

ЧЕ

Гус Хиддинк

Испания (н) — 1:4

26.06.2008

ЧЕ

Гус Хиддинк

Испания (н) — 1:4

20.06.2016

ЧЕ

Леонид Слуцкий

Уэльс (н) — 0:3

23.03.2018

ТМ

Станислав Черчесов

Бразилия (д) — 0:3

25.06.2018

ЧМ

Станислав Черчесов

Уругвай (д) — 0:3

15.11.2018

ТМ

Станислав Черчесов

Германия (г) — 0:3

16.11.2019

ОЧЕ

Станислав Черчесов

Бельгия (д) — 1:4

18.11.2020

ЛН

Станислав Черчесов

Сербия (г) — 0:5

12.06.2021

ЧЕ

Станислав Черчесов

Бельгия (д) — 0:3

Россия в пятый раз начала чемпионат Европы с поражения и во второй раз уступила на старте с крупным счетом. 13 лет назад команда под руководством Гуса Хиддинка была разгромлена будущим чемпионом Испанией (1:4), но в итоге вышла в полуфинал турнира.

А вот три другие стартовые неудачи исправить у России не получалось на чемпионате мира-1994 наша сборная заняла третье место в группе, а на Евро-1996 и -2004 финишировала четвертой в своем квартете.

Стартовые матчи сборной России на крупных турнирах

Дата

Турнир

Город

Тренер

Матч

20.06.1994

ЧМ

Стэнфорд

Павел Садырин

Бразилия — 0:2

11.06.1996

ЧЕ

Ливерпуль

Олег Романцев

Италия — 1:2

05.06.2002

ЧМ

Кобе

Олег Романцев

Тунис — 2:0

12.06.2004

ЧЕ

Луле

Георгий Ярцев

Испания — 0:1

10.06.2008

ЧЕ

Инсбрук

Гус Хиддинк

Испания — 1:4

08.06.2012

ЧЕ

Вроцлав

Дик Адвокат

Чехия — 4:1

17.06.2014

ЧМ

Куяба

Фабио Капелло

Корея — 1:1

11.06.2016

ЧЕ

Марсель

Леонид Слуцкий

Англия — 1:1

17.06.2017

КК

Санкт-Петербург

Станислав Черчесов

Новая Зеландия — 2:0

14.06.2018

ЧМ

Москва

Станислав Черчесов

Сауд.Аравия — 5:0

12.06.2021

ЧЕ

Санкт-Петербург

Станислав Черчесов

Бельгия — 0:3

+4=2-5, мячи 17-15.

Бельгийцы продлили успешную серию в противостоянии со сборными СССР и России, доведя количество матчей без поражений до девяти. Причем под руководством Станислава Черчесова россияне уступили в трех матчах из четырех, ни разу не пропустив менее трех голов. Счет побед в XXI веке и вовсе стал неприличным — 0:6. При одной ничьей в товарищеском матче.

Матчи сборных СССР/России против Бельгии

Дата

Статус

Город

Счет

Голы

22.05.1966

ТМ

Брюссель

1:0

Серебряников

24.04.1968

ТМ

Москва

1:0

Сабо

06.06.1970

ЧМ

Мехико

4:1

Бышовец-2, Асатиани, Хмельницкий — Ламберт

01.07.1982

ЧМ

Барселона

1:0

Оганесян

15.06.1986

ЧМ

Леон

3:4

Беланов-3 — Шифо, Кулеманс, Демоль, Класен

24.04.1996

ТМ

Брюссель

0:0

-

14.06.2002

ЧМ

Фукурои

2:3

Бесчастных, Сычев — Валем, Сонк, Вильмотс

17.11.2010

ТМ

Воронеж

0:2

Лукаку-2

22.06.2014

ЧМ

Рио-де-Жанейро

0:1

Ориги

28.03.2017

ТМ

Сочи

3:3

Васин, Ал.Миранчук, Бухаров — Бентеке-2, Миральяс

21.03.2019

ОЧЕ

Брюссель

1:3

Черышев — Э.Азар-2, Тилеманс

16.11.2019

ОЧЕ

Санкт-Петербург

1:4

Джикия — Э.Азар-2, Т.Азар, Лукаку

12.06.2021

ЧЕ

Санкт-Петербург

0:3

Лукаку-2, Менье

+4=2-7, мячи 17-24.

Бельгия — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

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