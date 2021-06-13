Россия установила антирекорд чемпионатов Европы

Грустные цифры после матча России с Бельгией на Евро.

Сборная России в стартовом матче чемпионата Европы уступила Бельгии со счетом 0:3 и стала первой командой-хозяйкой в истории турнира, потерпевшей разгромное поражение.

Ранее крупнейшей неудачей для хозяев было поражение в два мяча, которое терпели французы, югославы, бельгийцы (дважды) и украинцы.

Поражения команд-хозяев Евро

Дата Город Стадия Хозяин Соперник Счет 12.06.2021 Санкт-Петербург Гр.турнир Россия Бельгия 0:3 09.07.1960 Марсель Матч за 3-е место Франция Чехословакия 0:2 17.06.1976 Белград 1/2 финала Югославия ФРГ 2:4 14.06.2000 Брюссель Гр.турнир Бельгия Италия 0:2 19.06.2000 Брюссель Гр.турнир Бельгия Турция 0:2 15.06.2012 Донецк Гр.турнир Украина Франция 0:2

Для Станислава Черчесова этот разгром стал шестым в должности главного тренера сборной России. Ранее команда под его руководством крупно уступала бразильцам, уругвайцам, немцам, сербам и тем же бельгийцам.

Пять разгромов сборной пришлось на время работы Гуса Хиддинка, два разгрома терпел Олег Романцев, по одному — Анатолий Бышовец, Георгий Ярцев и Леонид Слуцкий.

Крупные поражение сборной России

Дата Турнир Тренер Соперник 16.06.1996 ЧЕ Олег Романцев Германия (н) — 0:3 18.11.1998 ТМ Анатолий Бышовец Бразилия (г) — 1:5 23.02.2000 ТМ Олег Романцев Израиль (г) — 1:4 13.10.2004 ОЧМ Георгий Ярцев Португалия (г) — 1:7 07.02.2007 ТМ Гус Хиддинк Голландия (г) — 1:4 12.09.2007 ОЧЕ Гус Хиддинк Англия (г) — 0:3 26.03.2008 ТМ Гус Хиддинк Румыния (г) — 0:3 10.06.2008 ЧЕ Гус Хиддинк Испания (н) — 1:4 26.06.2008 ЧЕ Гус Хиддинк Испания (н) — 1:4 20.06.2016 ЧЕ Леонид Слуцкий Уэльс (н) — 0:3 23.03.2018 ТМ Станислав Черчесов Бразилия (д) — 0:3 25.06.2018 ЧМ Станислав Черчесов Уругвай (д) — 0:3 15.11.2018 ТМ Станислав Черчесов Германия (г) — 0:3 16.11.2019 ОЧЕ Станислав Черчесов Бельгия (д) — 1:4 18.11.2020 ЛН Станислав Черчесов Сербия (г) — 0:5 12.06.2021 ЧЕ Станислав Черчесов Бельгия (д) — 0:3

Россия в пятый раз начала чемпионат Европы с поражения и во второй раз уступила на старте с крупным счетом. 13 лет назад команда под руководством Гуса Хиддинка была разгромлена будущим чемпионом Испанией (1:4), но в итоге вышла в полуфинал турнира.

А вот три другие стартовые неудачи исправить у России не получалось на чемпионате мира-1994 наша сборная заняла третье место в группе, а на Евро-1996 и -2004 финишировала четвертой в своем квартете.

Стартовые матчи сборной России на крупных турнирах

Дата Турнир Город Тренер Матч 20.06.1994 ЧМ Стэнфорд Павел Садырин Бразилия — 0:2 11.06.1996 ЧЕ Ливерпуль Олег Романцев Италия — 1:2 05.06.2002 ЧМ Кобе Олег Романцев Тунис — 2:0 12.06.2004 ЧЕ Луле Георгий Ярцев Испания — 0:1 10.06.2008 ЧЕ Инсбрук Гус Хиддинк Испания — 1:4 08.06.2012 ЧЕ Вроцлав Дик Адвокат Чехия — 4:1 17.06.2014 ЧМ Куяба Фабио Капелло Корея — 1:1 11.06.2016 ЧЕ Марсель Леонид Слуцкий Англия — 1:1 17.06.2017 КК Санкт-Петербург Станислав Черчесов Новая Зеландия — 2:0 14.06.2018 ЧМ Москва Станислав Черчесов Сауд.Аравия — 5:0 12.06.2021 ЧЕ Санкт-Петербург Станислав Черчесов Бельгия — 0:3

+4=2-5, мячи 17-15.

Бельгийцы продлили успешную серию в противостоянии со сборными СССР и России, доведя количество матчей без поражений до девяти. Причем под руководством Станислава Черчесова россияне уступили в трех матчах из четырех, ни разу не пропустив менее трех голов. Счет побед в XXI веке и вовсе стал неприличным — 0:6. При одной ничьей в товарищеском матче.

Матчи сборных СССР/России против Бельгии

Дата Статус Город Счет Голы 22.05.1966 ТМ Брюссель 1:0 Серебряников 24.04.1968 ТМ Москва 1:0 Сабо 06.06.1970 ЧМ Мехико 4:1 Бышовец-2, Асатиани, Хмельницкий — Ламберт 01.07.1982 ЧМ Барселона 1:0 Оганесян 15.06.1986 ЧМ Леон 3:4 Беланов-3 — Шифо, Кулеманс, Демоль, Класен 24.04.1996 ТМ Брюссель 0:0 - 14.06.2002 ЧМ Фукурои 2:3 Бесчастных, Сычев — Валем, Сонк, Вильмотс 17.11.2010 ТМ Воронеж 0:2 Лукаку-2 22.06.2014 ЧМ Рио-де-Жанейро 0:1 Ориги 28.03.2017 ТМ Сочи 3:3 Васин, Ал.Миранчук, Бухаров — Бентеке-2, Миральяс 21.03.2019 ОЧЕ Брюссель 1:3 Черышев — Э.Азар-2, Тилеманс 16.11.2019 ОЧЕ Санкт-Петербург 1:4 Джикия — Э.Азар-2, Т.Азар, Лукаку 12.06.2021 ЧЕ Санкт-Петербург 0:3 Лукаку-2, Менье

+4=2-7, мячи 17-24.