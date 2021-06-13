Россия установила антирекорд чемпионатов Европы
Сборная России в стартовом матче чемпионата Европы уступила Бельгии со счетом 0:3 и стала первой командой-хозяйкой в истории турнира, потерпевшей разгромное поражение.
Ранее крупнейшей неудачей для хозяев было поражение в два мяча, которое терпели французы, югославы, бельгийцы (дважды) и украинцы.
Поражения команд-хозяев Евро
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Хозяин
|
Соперник
|
Счет
|
12.06.2021
|
Санкт-Петербург
|
Гр.турнир
|
Россия
|
Бельгия
|
0:3
|
09.07.1960
|
Марсель
|
Матч за 3-е место
|
Франция
|
Чехословакия
|
0:2
|
17.06.1976
|
Белград
|
1/2 финала
|
Югославия
|
ФРГ
|
2:4
|
14.06.2000
|
Брюссель
|
Гр.турнир
|
Бельгия
|
Италия
|
0:2
|
19.06.2000
|
Брюссель
|
Гр.турнир
|
Бельгия
|
Турция
|
0:2
|
15.06.2012
|
Донецк
|
Гр.турнир
|
Украина
|
Франция
|
0:2
Для Станислава Черчесова этот разгром стал шестым в должности главного тренера сборной России. Ранее команда под его руководством крупно уступала бразильцам, уругвайцам, немцам, сербам и тем же бельгийцам.
Пять разгромов сборной пришлось на время работы Гуса Хиддинка, два разгрома терпел Олег Романцев, по одному — Анатолий Бышовец, Георгий Ярцев и Леонид Слуцкий.
Крупные поражение сборной России
|
Дата
|
Турнир
|
Тренер
|
Соперник
|
16.06.1996
|
ЧЕ
|
Олег Романцев
|
Германия (н) — 0:3
|
18.11.1998
|
ТМ
|
Анатолий Бышовец
|
Бразилия (г) — 1:5
|
23.02.2000
|
ТМ
|
Олег Романцев
|
Израиль (г) — 1:4
|
13.10.2004
|
ОЧМ
|
Георгий Ярцев
|
Португалия (г) — 1:7
|
07.02.2007
|
ТМ
|
Гус Хиддинк
|
Голландия (г) — 1:4
|
12.09.2007
|
ОЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Англия (г) — 0:3
|
26.03.2008
|
ТМ
|
Гус Хиддинк
|
Румыния (г) — 0:3
|
10.06.2008
|
ЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Испания (н) — 1:4
|
26.06.2008
|
ЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Испания (н) — 1:4
|
20.06.2016
|
ЧЕ
|
Леонид Слуцкий
|
Уэльс (н) — 0:3
|
23.03.2018
|
ТМ
|
Станислав Черчесов
|
Бразилия (д) — 0:3
|
25.06.2018
|
ЧМ
|
Станислав Черчесов
|
Уругвай (д) — 0:3
|
15.11.2018
|
ТМ
|
Станислав Черчесов
|
Германия (г) — 0:3
|
16.11.2019
|
ОЧЕ
|
Станислав Черчесов
|
Бельгия (д) — 1:4
|
18.11.2020
|
ЛН
|
Станислав Черчесов
|
Сербия (г) — 0:5
|
12.06.2021
|
ЧЕ
|
Станислав Черчесов
|
Бельгия (д) — 0:3
Россия в пятый раз начала чемпионат Европы с поражения и во второй раз уступила на старте с крупным счетом. 13 лет назад команда под руководством Гуса Хиддинка была разгромлена будущим чемпионом Испанией (1:4), но в итоге вышла в полуфинал турнира.
А вот три другие стартовые неудачи исправить у России не получалось на чемпионате мира-1994 наша сборная заняла третье место в группе, а на Евро-1996 и -2004 финишировала четвертой в своем квартете.
Стартовые матчи сборной России на крупных турнирах
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Тренер
|
Матч
|
20.06.1994
|
ЧМ
|
Стэнфорд
|
Павел Садырин
|
Бразилия — 0:2
|
11.06.1996
|
ЧЕ
|
Ливерпуль
|
Олег Романцев
|
Италия — 1:2
|
05.06.2002
|
ЧМ
|
Кобе
|
Олег Романцев
|
Тунис — 2:0
|
12.06.2004
|
ЧЕ
|
Луле
|
Георгий Ярцев
|
Испания — 0:1
|
10.06.2008
|
ЧЕ
|
Инсбрук
|
Гус Хиддинк
|
Испания — 1:4
|
08.06.2012
|
ЧЕ
|
Вроцлав
|
Дик Адвокат
|
Чехия — 4:1
|
17.06.2014
|
ЧМ
|
Куяба
|
Фабио Капелло
|
Корея — 1:1
|
11.06.2016
|
ЧЕ
|
Марсель
|
Леонид Слуцкий
|
Англия — 1:1
|
17.06.2017
|
КК
|
Санкт-Петербург
|
Станислав Черчесов
|
Новая Зеландия — 2:0
|
14.06.2018
|
ЧМ
|
Москва
|
Станислав Черчесов
|
Сауд.Аравия — 5:0
|
12.06.2021
|
ЧЕ
|
Санкт-Петербург
|
Станислав Черчесов
|
Бельгия — 0:3
+4=2-5, мячи 17-15.
Бельгийцы продлили успешную серию в противостоянии со сборными СССР и России, доведя количество матчей без поражений до девяти. Причем под руководством Станислава Черчесова россияне уступили в трех матчах из четырех, ни разу не пропустив менее трех голов. Счет побед в XXI веке и вовсе стал неприличным — 0:6. При одной ничьей в товарищеском матче.
Матчи сборных СССР/России против Бельгии
|
Дата
|
Статус
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
22.05.1966
|
ТМ
|
Брюссель
|
1:0
|
Серебряников
|
24.04.1968
|
ТМ
|
Москва
|
1:0
|
Сабо
|
06.06.1970
|
ЧМ
|
Мехико
|
4:1
|
Бышовец-2, Асатиани, Хмельницкий — Ламберт
|
01.07.1982
|
ЧМ
|
Барселона
|
1:0
|
Оганесян
|
15.06.1986
|
ЧМ
|
Леон
|
3:4
|
Беланов-3 — Шифо, Кулеманс, Демоль, Класен
|
24.04.1996
|
ТМ
|
Брюссель
|
0:0
|
-
|
14.06.2002
|
ЧМ
|
Фукурои
|
2:3
|
Бесчастных, Сычев — Валем, Сонк, Вильмотс
|
17.11.2010
|
ТМ
|
Воронеж
|
0:2
|
Лукаку-2
|
22.06.2014
|
ЧМ
|
Рио-де-Жанейро
|
0:1
|
Ориги
|
28.03.2017
|
ТМ
|
Сочи
|
3:3
|
Васин, Ал.Миранчук, Бухаров — Бентеке-2, Миральяс
|
21.03.2019
|
ОЧЕ
|
Брюссель
|
1:3
|
Черышев — Э.Азар-2, Тилеманс
|
16.11.2019
|
ОЧЕ
|
Санкт-Петербург
|
1:4
|
Джикия — Э.Азар-2, Т.Азар, Лукаку
|
12.06.2021
|
ЧЕ
|
Санкт-Петербург
|
0:3
|
Лукаку-2, Менье
+4=2-7, мячи 17-24.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю