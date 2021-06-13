Оцениваем работу бригады Антонио Мигеля Матеу Лаоса и сравниваем судейство на Евро с РПЛ

Об офсайде бельгийского нападающего

На 10-й минуте матча чемпионата Европы Бельгия — Россия бригада арбитров приняла верное решение, не зафиксировав положение «вне игры» у Ромелу Лукаку и засчитав взятие ворот российской команды. Первый ассистент Пау Себриан Девис и арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос правильно оценили ситуацию на поле, в которой защитник нашей команды Андрей Семенов сыграл в мяч, а нападающий бельгийцев при этом не оказывал на него давления и не влиял на действия соперника.

О фоле на Баринове

На 31-й минуте Матеу Лаос принял неоднозначное решение, не применив никаких дисциплинарных санкций к Дрису Мертенсу. Бельгиец ударил Дмитрия Баринова ногой в пах, но судья, похоже, квалифицировал такие действия как случайные и вообще не зафиксировал нарушение правил.

12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия — 3:0. Дмитрий Баринов (слева) и Дрис Мертенс. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На мой взгляд, у испанского рефери были основания для удаления Мертенса, он допустил ошибку. Почему не вмешались видеоассистенты? Перед турниром председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти подчеркнул, что ВАР будут вмешиваться в действия их коллег только в случае действительно явных и очевидных ошибок, что происходить это, скорее всего, будет нечасто. Видимо, неудаление бельгийца — это как раз «серая», а не черно-белая ситуация, не очевидная ошибка судьи или же, по мнению ВАР, вообще не ошибка.

О чемпионатах Европы и России

После четырех игр Евро-2020 можно сделать несколько промежуточных выводов.

1. Очевидно, что УЕФА сохранил ведущую роль судьи, работающего в поле. При этом футболисты ведут себя очень дисциплинированно, не ставя под сомнение авторитет рефери.

2. Судьи не скованы обстоятельствами и множеством противоречивых установок. Арбитры полагаются сами на себя и не ждут ежеминутной помощи ВАР.

3. Заметно, что пока видеоарбитры четко выполняют установку Розетти относительно невмешательства в действия судей.

4. Новое правило, касающееся трактовки игры рукой, первое время будет вызывать споры и непонимание и потребует тщательных пояснений и разборов с применением видеоматериалов.

5. Матеу Лаос продемонстрировал, как можно судить, оставив желтую и красную карточки в судейской. Это сразу бросилось в глаза на фоне большинства матчей прошлого чемпионата России.

6. У судей на Евро есть ошибки, их работа пока не идеальна. Но, пожалуй, во многом это то, к чему нужно стремиться, что можно брать за образец.