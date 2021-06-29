Обозреватель «СЭ» не разделяет восторгов от победы над Францией.

Мнение

Сразу оговорюсь, что не собираюсь подвергать сомнению справедливость успеха швейцарцев. Они бились, проявили огромную силу волю, их нервы оказались крепче в серии пенальти, так что Францию прошли по делу. Речь о другом.

После победы в суде 15 декабря 1995 года малоизвестного на тот момент бельгийского полузащитника Жан-Марка Босмана мир европейского клубного футбола изменился полностью и навсегда. Отмена лимита на иностранцев в странах, входящих в ЕС, разрушила весь национальный колорит в чемпионатах и еврокубках, вырыла вначале широкий ров, а потом непреодолимую пропасть между богатыми и относительно бедными командами.

Да, в результате появилось множество великолепных, мощнейших, сумасшедших (можете использовать любой другой эпитет) сборных мира, но особенности, присущие когда-то только английским, итальянским или, допустим, немецким клубам, исчезли. А о победах в Кубке/Лиге чемпионов таких, как румынская «Стяуа» или тогда еще югославская «Црвена Звезда», пришлось забыть. Как и об успехах, например, шведского «Гетеборга» в Кубке УЕФА. Кто-то удивится, но это когда-то случалось.

Для приверженцев аутентичного футбола, классики, оставалась только одна отдушина — турниры сборных. Довольно долго там сохранялись черты, характерные для каждой конкретной страны. Но с изменением мира, увеличением миграционных потоков плотину прорвало и там. Это данность, с которой ничего не поделаешь, но нынешняя Швейцария — все-таки перебор.

Внимательно слежу за Евро-2020, видел все матчи альпийской команды — и обратил внимание, что мало кто из ее игроков поет гимн перед началом встреч. Удивляться не стоит — достаточно изучить заявку швейцарцев. Там вы найдете: этнических албанцев Шакири и Джаку; доминиканца Варгаса; чилийца Родригеса; камерунцев Мвого и Эмболо; конголезцев Мбабу и Лотомбу; потомка выходцев из Южного Судана и ДР Конго Закарию; сенегальца Соу; человека с португальскими и кабо-вердианскими корнями Фернандеша; боснийцев Сеферовича и Омерагича; турка Джемерта; наполовину нигерийца Акаджи; македонца Мехмеди; хорвата из Боснии Гаврановича. Итого 17 человек из 26!

Не сомневаюсь, что каждый из перечисленных владеет и официальными языками страны (немецким, французским, итальянским), и слова гимна знает. Просто если разум тех же Шакири и Джаки находится в момент звучания мелодии на поле в футболках сборной Швейцарии, то сердце и душа парят где-то над Косово, которое Россия, кстати, не признает самостоятельным государством. Иначе вряд ли эти алба... простите, швейцарцы вызвали бы большой скандал на ЧМ-2018, когда во время победной встречи с Сербией демонстрировали всему миру албанского орла. ФИФА не осталась в стороне — оба были оштрафованы.

А теперь давайте посмотрим на состав той же Швейцарии на чемпионате мира-1994, менее 30 лет назад, за полтора года до вердикта по «делу Босмана». В заявке из 22 футболистов только Мартин Руэда имеет корни другой страны — Испании. Остальные фамилии французские, немецкие, итальянские: Пасколо, Бреги, Сутер, Шапюиза, Гайгер, Кнуп, Сфорца...

?? Granit Xhaka: «To come back like this, to show this spirit, to show this character, I'm very proud to be part of this team.»@nati_sfv_asf | #EURO2020 pic.twitter.com/ii9P4DaGeQ — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Та команда обладала своим стилем, основанным на четких действиях в обороне и быстрых контратаках, на острие которых, как правило, оказывался прекрасный форвард Шапюиза. Такая манера была и до того поколения, и какое-то время после него — примерно то же самое наблюдалось в отборе на ЧМ-2002, когда швейцарцы соперничали с россиянами. Но затем футбол команды стал зависеть исключительно от набора исполнителей, стилистика утерялась. Появится яркая группа атаки, составленная из выходцев из Африки или с Балкан, — увидим интересное нападение. Подойдут квалифицированные защитники из числа латиноамериканцев — сборная станет уверенно обороняться. Зажгутся в средней линии звезды детей эмигрантов из Албании и Косово — будет сбалансированная игра.

Это все здорово, только не имеет ничего общего с классической, олдскульной футбольной Швейцарией. И подобное касается не только ее, но и многих других.

Кто-то скажет: а как же Франция, Англия, Бельгия, Германия с темнокожим Антонио Рюдигером и другими не совсем немцами по происхождению? Этому есть объяснение. Первые три страны в свое время были монополиями с огромными колониями, для них присутствие потомков африканцев или представителей Ближнего Востока исторически нормальное явление. И уж точно никак не влияющее на самобытность стилей, сохраняемых десятилетиями.

Что касается Германии, то в ее составе всего шестеро не немцы по происхождению. Помимо Рюдигера это Джан, Гнабри, Мусиала, Сане и Гюндоган. Во-первых, шесть — не семнадцать, а во-вторых, все эти ребята настолько впитали в себя знаменитый германский дух, бундесфутбол, что о диссонансе с остальными партнерами речи быть не может.

А Испания, против которой 2 июля швейцарцы побьются в Петербурге за полуфинал ЧЕ, с их единственным Траоре, несколькими каталонцами и басками на фоне соперника вообще выглядит классической сборной из 80-х.

Мне такой подход намного ближе. Поэтому в пятницу — Viva Espana!

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.