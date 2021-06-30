Вылет Франции и Португалии, лучший день Евро и выход Украины. Главные события 1/8 финала

Чем запомнится первый раунд плей-офф чемпионата Европы.

Чемпион мира и вице-чемпион Европы Франция, чемпион Европы Португалия покинули Евро-2020.

Килиан Мбаппе допустил решающий промах в серии пенальти со Швейцарией, Криштиану Роналду не установил важное достижение, на Евро — рекордное число автоголов.

На четвертьфинал в Санкт-Петербурге едут Испания и Швейцария, выигравшие свои яркие матчи в понедельник.

Нидерланды уступили Чехии при судействе Сергея Карасева, который после подсказки видеоассистента и просмотра оставил «оранжевых» в меньшинстве.

Украина пробилась в четвертьфинал после победы над Швецией, которая помогла команде Андрея Шевченко попасть в плей-офф.

Выделяем эти и другие события восьми матчей 1/8 финала.

Первый разгром

Дания после трагедии с Эриксеном и двух поражений на старте оформила вторую подряд крупную победу на Евро-2020. Команда Каспера Хьюлманда к 4:1 против России добавила яркий разгром Уэльса. Дубль оформил еще один датский Каспер — Дольберг. Андрей Аршавин в телеэфире рассказал о нем короткую историю без развязки: этого форварда с непростой карьерой до Евро предлагали «Зениту».

Лидер валлийцев Бэйл ушел с послематчевого интервью после вопроса о продолжении международной карьеры. Но затем пообещал вернуться в отборе ЧМ-2022. Осталось определиться с клубом.

Первое дополнительное время

Италия после довольно сильной игры в группе испытала заметные затруднения в первом матче плей-офф. Австрия затянула команду Роберто Манчини в дополнительное время и не сдалась при 0:2. Федерико Кьеза открыл счет и вошел в историю: на Евро ранее не забивали отец и сын. Энрико Кьеза отличился в 1996-м, более чем за год до рождения наследника.

Италия установила мировой рекорд по длительности сухой серии и прервала ее на отметке 1168 минут. Плюс команда Манчини обновила национальные достижения и еще может поднять их планку — 12 побед подряд и 31 матч без поражений.

Первая сенсация и судейство Карасева

Нидерланды стали одной из трех сборных с тремя победами в группе — в компании с Италией и Бельгией. Дальше «оранжевых» ждала новая неудача: в последний раз они продвигались в плей-офф Евро в 2004 году. Франк де Бур после вылета недолго оставался на посту главного тренера и оставил его еще по ходу 1/8 финала.

Чехия забрала матч после удаления во втором тайме де Лигта. Главный судья Сергей Карасев сначала вынес голландскому защитнику предупреждение за игру рукой, но после подсказки ВАР и просмотра видео заменил желтую карточку на красную (не исключено, арбитр теперь не получит новые назначения на Евро-2020). После этого на поле вышел Промес и вместе с остальными не нанес ни одного удара в створ, чехи провели два мяча и выпустили Крала, а армии голландских болельщиков осталось ругать арбитра из России.

Вылет чемпиона Европы

Бельгия оформила прагматичную победу и выбила чемпиона Евро-2016 с помощью гола Торгана Азара. Лидер рейтинга ФИФА и один из фаворитов турнира даже в игре на удержание получил много неприятностей у своих ворот. Вдобавок команда Роберто Мартинеса потеряла из-за повреждений двух лидеров — Де Брейне и Эдена Азара.

Португалия в 2016-м выбралась в плей-офф с тремя ничьими и дошла до титула с одной победой в основное время, на этот раз третье место в группе не открыло путь к финалу. Криштиану Роналду на Евро-2020 запустил флешмоб с бутылочками, упрямо бил штрафные и переписал ряд рекордов. Он оторвался от Мишеля Платини по голам на чемпионатах Европы (14) и не обошел иранца Али Даеи среди лучших бомбардиров национальных команд (по 109). Сразу после вылета капитан разочарованно швырнул повязку, обнялся с Лукаку и сказал Куртуа: «Везунчики! Мяч просто не хотел идти в ворота. Удачи, мужик».

Самый лучший день

Испания и Хорватия сыграли лучший матч турнира (от старта до этой встречи) и один из самых результативных в истории чемпионатов. Испанцы опередили хорватов с первым ударом по своим воротам — и Унаи Симон пропустил передачу Педри с центра поля. По числу автоголов на Евро-2020 установили рекорд — 9. Столько было в сумме на всех предыдущих ЧЕ и ровно столько забил самый результативный из лучших бомбардиров отдельных турниров — Платини.

Команда Луиса Энрике забрала инициативу, повела после перерыва и имела перевес 3:1. Модрич, Пашалич и компания (Влашич к тому моменту был заменен) отыгрались в концовке второго тайма — и все решилось в дополнительное время. Симон в нужные моменты выручил, а его партнеры во втором матче подряд забили пять мячей (испанцы в группе после двух невзрачных игр разгромили словаков). В числе авторов голов — в том числе один из героев мемов Мората.

Вылет чемпиона мира

Франция — Швейцария — 3:3, пенальти — 4:5

Франция и Швейцария в один день с Испанией и Хорватией сыграли свой яркий матч с тем же сюжетом по счету в основное время. Швейцарцы при этом упустили шанс повести в два мяча после перерыва и через четыре минуты уже уступали: Ллорис отразил пенальти Родригеса, а Бензема сделал крутой дубль. Форвард показал стильную обработку и умение выйти на завершение в комбинации Гризманна с Мбаппе. Дальше Погба после эффектного удара выдал серию празднований, но рано радовался.

Команда Дидье Дешама упустила инициативу и перевес 3:1 в концовке второго тайма. Сеферович оформил дубль, а за минуту между отмененным голом из-за офсайда и третьим мячом швейцарцев поклонники команды Владимира Петковича пережили перепад эмоций вместе со ставшим звездой телетрансляции болельщиком. Джака зажег свою команду речью, Зоммер отразил решающий удар Мбаппе в серии пенальти. «Я хотел помочь команде, но не смог», — извинения молодой звезды.

Группа смерти

Англия и Германия провели непростой матч на «Уэмбли», в котором все решилось во втором тайме. Третий гол на турнире Стерлинга (форвард — автор обоих мячей англичан в группе), промах после забега один на один Мюллера и выпад Кейна — так команда Гарета Саутгейта выбила принципиального соперника. Пикфорд завершил четвертую игру на ноль, только его сборная еще не пропускала на этом чемпионате.

Все команды так называемой группы смерти вылетели в 1/8 финала — Германия присоединилась к Франции и Португалии, а лучшей по впечатлению и связи с болельщиками в этой компании была Венгрия с капитаном Солои. Йоахим Лев расстается с бундестим после 15 лет и второго проваленного турнира. Англия в четвертьфинале покидает дом и едет в Рим без своих болельщиков — в Лондоне теперь будут ждать четыре лучших команды Евро-2020.

Прорыв Шевченко и Зинченко

Украина при помощи Швеции вышла в плей-офф и получила формально более проходного соперника — ее саму. Шведы не уступили Польше в Санкт-Петербурге, что позволило команде Андрея Шевченко попасть в 1/8 финала в числе четырех лучших команд с третьих мест групп. При этом победа скандинавов над поляками после гола в концовке отправила их в пару с украинцами, а Испанию — к хорватам.

Украина и Швеция обменялись голами в первом тайме. Зинченко эмоционально отпраздновал первый мяч на Евро — не просто показал так называемый жест Аршавина, но и жестким «Тихо!» обратился к публике. Форсберг провел четвертый гол на турнире, а после перерыва собрал попадания в штангу и перекладину. В дополнительное время Даниэльсон после видеопросмотра был удален за жесткий стык с Бесединым (украинец получил серьезную травму). Развязка — гол Довбика с передачи Зинченко. Команда Шевченко идет дальше — ее ждут Рим и Англия.

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