Петкович спасал наркоманов и знает девять языков. Он задавил французов, интересен «Зениту» и сыграет с Испанией

Владимир Петкович — один из главных героев победы сборной Швейцарии на Евро-2020 . На него даже обратили внимание в «Зените».

При этом еще недавно швейцарцы считались одной из слабейших команд турнира, когда проиграли 0:3 Италии и сыграли 1:1 со сборной Уэльса. Петкович даже направил болельщикам открытое письмо, в котором объяснился. Вот его часть:

«Мы хотели подарить вам волшебную ночь, чтобы вы гордились нами и нашей Швейцарией. После многих невзгод из-за длительного периода пандемии мы хотели порадовать вас победой над Италией. Мы так долго готовились к матчу — возможно, даже чересчур.

И в итоге оставили только разочарование. Разочарование для вас, для нас и для четырех тысяч швейцарцев, поддержавших команду в Риме. Мы очень сожалеем об этом", — писал Петкович.

Хотя бы за это письмо можно уважать швейцарского тренера. Но в его биографии есть еще классные истории.

Владимир Петкович с футболистами сборной Швейцарии. Фото Reuters

Был социальным работником и пытался найти квартиру наркоманам. Позже признался, что это помогло ему в тренерской карьере

Петкович переехал в Швейцарию в 24 года. Изначально он изучал там юриспруденцию, а между тем пошел работать тренером в клуб «Беллинцона». Однако на первых порах он не ограничился тренерской деятельностью и трудился еще в общественной организации Caritas.

Петкович там заботился о безработных. Как говорит он сам, некоторые из них были наркоманами и алкоголиками. Владимир помогал им справиться с повседневной жизнью и найти работу.

«Эта деятельность помогла мне лично. Особенно в том, что касается лидерства и разрешения конфликтов. И этот опыт, в свою очередь, оказался чрезвычайно полезным для моей работы тренером. Потому что футбол — это не просто физическая активность. Там также требуется соответствующая психологическая подготовка», — подчеркнул Петкович.

Позже ему захотелось больше времени уделять работе в клубе, поэтому он покинул Caritas.

Владимир Петкович. Фото AFP

Говорит на девяти языках, но в Швейцарии его обвиняли в плохом немецком. Он назвал такое отношение расистским

Петковича можно назвать полиглотом. Помимо его родного хорватского он умеет общаться на сербохорватском и на боснийском. Также он свободно говорит на английском, французском, испанском, немецком, итальянском и даже на русском языках.

Однако даже при таком раскладе в Швейцарии не всех удовлетворяет его уровень немецкого (это один из основных языков в стране). Речь о немецкоязычной части населения, которой не понравился его балканский акцент. Владимир в разговоре с журналистами ответил критикам:

«Я уже заметил, что некоторых людей беспокоит то, что я не говорю на идеальном немецком. Особенно в комментариях читателей. Но такие люди расисты по отношению к себе и, возможно, не имели хорошего воспитания», — сказал тренер.

Петкович работает в сборной Швейцарии уже семь лет. В течение этого времени он не раз подвергался критике в местных СМИ. Это происходило, например, когда он не вызвал на один из сборов Джердана Шачири. Также после завершения карьеры в сборной Валона Бехрами СМИ сообщали, что он сделал это из-за давления Петковича.

Кстати, вот что он еще говорил о критике перед игрой с французами: «Я уже как семь лет привык к этому. Наношу немного вазелина себе на голову, чтобы вода (критика) могла стекать. Я ничего не чувствую!»

Владимир Петкович. Фото Reuters

Материально помогал во время войны в Югославии: «Страшно слышать в телефоне удары гранат»

Владимир родился в городе Сараево (сейчас это Босния и Герцеговина). В 1987-м он уехал оттуда, а в 1991 году началась война. Петкович успел выехать из страны благодаря специальному разрешению правительства для футболистов.

«Я родом из города, который до войны формировался благодаря ощущению жизнерадостности, некоторой легкости, искусства», — утверждает Петкович.

В период с 1992 по 1995 год в Сараево погибло около 11 000 человек. Петкович не любит говорить на эту тему, но все равно переживал за людей в родном городе. В интервью он утверждал, что каждый раз ждал нового контракта, чтобы материально помочь соотечественникам на родине.

«Это было чрезвычайно трудное время для меня. Тем более что мои родители и друзья еще были там. Страшно слышать в телефоне удары гранат. К счастью, позже мне удалось перевезти родителей к себе», — говорил он.

С момента начала войны Петкович прошел путь от игрока маленьких швейцарских клубов до местных грандов, таких как «Сьон» и «Янг Бойз». Затем уже стал тренером «Лацио», а сейчас сотворил главную сенсацию на Евро-2020.