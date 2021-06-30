Наказание за три года ничегонеделания и бездарную работу. В Германии раскритиковали сборную за вылет в 1/8 финала Евро

Немецкие СМИ разнесли бундестим по всем параметрам.

С первых дней чемпионата Европы Германия была темной лошадкой — непонятно было до конца, в какой она форме и чего от нее ждать. По товарищеским матчам судить о состоянии бундестим было сложно — перед Евро-2020 прошло всего две встречи, состав был не наигран, к тому же главный тренер Йоахим Лев решил вернуть двух ветеранов — Томаса Мюллера и Матса Хуммельса.

После группового турнира ситуация не прояснилась. Немцы вышли в плей-офф, провели неплохой матч против Франции, но проиграли, забили четыре гола португальцам, пропустив первыми, и выполнили задачу-минимум в игре с венграми. Но по факту команда победила всего в одной встрече из трех и пропустила пять мячей. Матч с Англией в этом плане должен был стать показательным. Так оно и вышло.

Сделав выводы из предыдущих игр, немцы не стали нестись сломя голову в атаку с первых минут. Да и англичане действовали осторожно. Стало ясно — игра идет до первой ошибки. Так оно и вышло — голы Рахима Стерлинга и Харри Кейна уже в концовке встречи поставили крест на надеждах бундестим о четвертьфинале.

Немецкие СМИ разложили по полочкам причины провального выступления национальной сборной.

Sport1: «Наказание за бездействие и бездарную работу в течение трех лет!»

Одной из основных причин провала сборной Германии называется работа главного тренера. Именно на этом делает акцент Sport 1. В статье главный редактор издания жестко разносит федерацию футбола страны и бездействие Лева в течение трех лет — с момента еще более провального чемпионата мира в России, когда немцы даже не вышли из группы.

«Это наказание за бездействие и бездарную работу в течение трех лет!» — гласит вступление.

Sport1.

«Немецкая сборная показала худшее выступление на европейском первенстве с 2004 года. Из четырех игр Германия выиграла одну. 0:2 против Англии во вторник вечером на стадионе «Уэмбли» — справедливый штраф за три года для DFB. От тренера к руководству: никто не извлек уроки из Кубка мира 2018 года. Никто не чувствовал себя ответственным за порядок и руководящие принципы в DFB». При этом подчеркивается — не стоит записывать в причины неудачи Германии пандемию коронавируса.

«Пандемия не оправдание. У других стран также были проблемы. Тот факт, что чемпион мира Франция и чемпион Европы Португалия также вылетели с турнира — не показатель. За них мы не несем ответственности, мы должны смотреть на причины собственного провала. Стоячий футбол с двумя реальными голевыми шансами — это слишком мало для команды, которая может выпустить на поле полдюжины победителей Лиги чемпионов».

Конечно же, отмечается вина главного тренера.

«Лев игнорировал все сигналы. Атака: ни одного нападающего, который точно забьет. Центр: беспомощен. Защита: семь контратак за четыре игры о чем-то говорят. А освежать игру Лев не хотел».

Завершается материал наставлением — нового провала Германия себе позволить не может.

«На домашнем чемпионате Европы-2024 нельзя допустить нового фиаско. Будут изменения, новые обещания. Ханси Флик, который сменит Лева, исправит самые большие проблемы команды. Этого будет достаточно? Против Англии мы проиграли не только матч. Может быть, даже веру в себя».

Frankfurter Rundschau: «Эра Лева заканчивается разочарованием»

В данном материале акцент также делается на тренере. Автор подчеркивает — работа Лева в бундестим заканчивается именно разочарованием.

«Через три года после исторического фиаско на чемпионате мира сборная Германии со счетом 0:2 проиграла Англии в 1/8 финала чемпионата Европы. Вместо того чтобы 11 июля завоевать золото в футбольном храме «Уэмбли», эпоха «вечного» тренера бундестим после 15 лет работы закончилась разочарованием в Лондоне».

Отмечается, что Лев все-таки пытался избежать данного провала. Именно по этой причине он вернул в команду двух ветеранов — Мюллера и Хуммельса, которые, по мнению немецкого специалиста, уже были недостаточно хороши для национальной команды.

«Лев переступил через себя и принял решение вернуть в команду Мюллера и Хуммельса спустя три года. Этим шагом Лев, считавшийся упрямцем, проявил величие и мужество. Но это не помогло».

t-online: «Лучшая замена вечера: Флик вместо Лева»

Издание называет уход Йоахима Лева после поражения от Англии драматическим.

«Эпоха Лева закончилась. Сборная Германии провалилась в матче против Англии — 0:2. Путь немецкой команды на чемпионате Европы завершился на стадии 1/8 финала. Печальное завершение турнира для команды Йоахима Лева, чьи 15 лет работы завершились разочарованием».

При этом отмечается, что некоторые игроки сборной показали себя не лучшим образом.

«Трагической фигурой матча стал Томас Мюллер, который незадолго до конца не реализовал стопроцентный момент и простил вратаря Англии Пикфорда».

Также был подвергнут критике план Йоахима Лева на эту игру. И как лучшее описание — мем из сети.

Beste Auswechselung des Abends: Flick f?r L?w — ? Craggan (@Ojweh) June 29, 2021

Завершается статья напутствием — смотреть вперед. И напоминанием, что Лева сменит Ханс-Дитер Флик.