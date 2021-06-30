Почему Украина выше Франции и Португалии на Евро-2020

Команда Андрея Шевченко — уже в четвертьфинале турнира.

«Ну, не Испания или Португалия, конечно, но люди в футбол играют. В отличии от...» Такое сообщение пришло мне от друга при счете 1:1 в матче Швеция — Украина.

Думаю, схожие мысли возникли у многих россиян. А уж как хотелось испытать те же эмоции, что пережили болельщики жовто-блакитных, когда безвестный Довбик забил победный гол!

Не хочется ударяться в дешевый популизм, мазать наших только черной краской, а украинцев — белой. Хотя бы потому, что три года назад после 1/8 финала ЧМ ликовали мы, показывая потом крутой футбол с Хорватией в четвертьфинале, а Украина на тот турнир даже не отобралась.

Поэтому говорим только про здесь и сейчас.

Конкретно на Евро-2020 Россия в отличие от соседей не дала поводов гордиться собой. А значит, надо делать выводы. И думать, как нам вырастить футболистов, которые станут выходить на поле с первых минут в финале Лиги чемпионов. Да, Зинченко не был лидером на групповом этапе Евро, там тащили другие. Но в плей-офф в нужный момент бывший хавбек «Уфы» сказал свое слово, забив и отдав голевую передачу. Футболиста последнее время прилично критиковали, и он ответил жестом Аршавина — приложил палец к губам.

Самое главное — в приведенном в самом начале сообщении. Украина действительно играет, а не мучается. И это именно то, что хочется пожелать нашим футболистам. Россияне на Евро старались, пыхтели, потели, грызли, бились, боролись, делали, что угодно, но забывали о том, что футбол — прежде всего игра. Где соперника нужно уважать, но не бояться.

Украина не идет триумфально по этому Евро. У нее случился и провальный матч с Австрией. Однако кто сейчас бросит в команду Шевченко камень? В момент, когда она в хорошем стиле победила в 1/8 финала Швецию и вышла на Англию. Тогда как экс-чемпионы Европы португальцы и действующие победители первенства мира французы посмотрят за этой битвой по телевизору.

У жовто-блакитных есть Зинченко, есть лучший ассистент серии А Малиновский, есть форвард крепкого «Вест Хэма» Ярмоленко, но не только они. Есть еще оборона сплошь из ребят клубов УПЛ, есть 18-летний Забарный из киевского «Динамо», есть автор победного мяча шведам Довбик из «Днепра-1», трансферная стоимость которого — 1 миллион евро.

Смелость города берет. Надо только очень захотеть.