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Почему Украина выше Франции и Португалии на Евро-2020

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 07:30
29 июня. Глазго. Швеция — Украина — 2:1 д.в. 121-я минута. Артем Довбик (справа) празднует победный гол. Фото AFP
29 июня. Глазго. Швеция — Украина — 2:1 д.в. 121-я минута. Артем Довбик (справа) празднует победный гол. Фото AFP
Теги:
Команда Андрея Шевченко — уже в четвертьфинале турнира.
Швеция — Украина
29&nbsp;июня. Глазго. Швеция&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 2:1 д.в. Андрей Шевченко (справа) и&nbsp;Георгий Бущан.Шевченко — снова в четвертьфинале. Украина дожала Швецию в овертайме

«Ну, не Испания или Португалия, конечно, но люди в футбол играют. В отличии от...» Такое сообщение пришло мне от друга при счете 1:1 в матче Швеция — Украина.

Думаю, схожие мысли возникли у многих россиян. А уж как хотелось испытать те же эмоции, что пережили болельщики жовто-блакитных, когда безвестный Довбик забил победный гол!

Не хочется ударяться в дешевый популизм, мазать наших только черной краской, а украинцев — белой. Хотя бы потому, что три года назад после 1/8 финала ЧМ ликовали мы, показывая потом крутой футбол с Хорватией в четвертьфинале, а Украина на тот турнир даже не отобралась.

Поэтому говорим только про здесь и сейчас.

Конкретно на Евро-2020 Россия в отличие от соседей не дала поводов гордиться собой. А значит, надо делать выводы. И думать, как нам вырастить футболистов, которые станут выходить на поле с первых минут в финале Лиги чемпионов. Да, Зинченко не был лидером на групповом этапе Евро, там тащили другие. Но в плей-офф в нужный момент бывший хавбек «Уфы» сказал свое слово, забив и отдав голевую передачу. Футболиста последнее время прилично критиковали, и он ответил жестом Аршавина — приложил палец к губам.

Россия едет домой, а&nbsp;Украина идет дальше.Россия едет домой, а Украина идет дальше. Почему наши слабее соседей

Самое главное — в приведенном в самом начале сообщении. Украина действительно играет, а не мучается. И это именно то, что хочется пожелать нашим футболистам. Россияне на Евро старались, пыхтели, потели, грызли, бились, боролись, делали, что угодно, но забывали о том, что футбол — прежде всего игра. Где соперника нужно уважать, но не бояться.

Украина не идет триумфально по этому Евро. У нее случился и провальный матч с Австрией. Однако кто сейчас бросит в команду Шевченко камень? В момент, когда она в хорошем стиле победила в 1/8 финала Швецию и вышла на Англию. Тогда как экс-чемпионы Европы португальцы и действующие победители первенства мира французы посмотрят за этой битвой по телевизору.

У жовто-блакитных есть Зинченко, есть лучший ассистент серии А Малиновский, есть форвард крепкого «Вест Хэма» Ярмоленко, но не только они. Есть еще оборона сплошь из ребят клубов УПЛ, есть 18-летний Забарный из киевского «Динамо», есть автор победного мяча шведам Довбик из «Днепра-1», трансферная стоимость которого — 1 миллион евро.

Смелость города берет. Надо только очень захотеть.

29&nbsp;июня. Глазго. Швеция&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 1:2. Соседство болельщиков сборных Украины и&nbsp;России.

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