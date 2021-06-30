«Дотянули до такой драмы до конца». Что говорили Шевченко и Зинченко после матча Украины со Швецией

Главный тренер и его футболисты — о выходе в четвертьфинал Евро-2020.

Украина победила Швецию в матче 1/8 финала в Глазго — 2:1 д.в.

В первом тайме команды обменялись голами Александра Зинченко и Эмиля Форсберга, а решающий выпад на 120+1-й минуте после подачи Зинченко завершил Артем Довбик.

Украинцы впервые вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. 3 июля команда Андрея Шевченко сыграет с Англией в Риме.

«Благодарю команду за героизм на поле, спасибо болельщикам и президенту»

— Решили немножко обезопасить наши фланги, попросили полузащитников очень много работать, — сказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире украинского канала «Футбол 1». — Мы пересмотрели позицию Ярмоленко. Пытались контролировать мяч, хоть это и не всегда получалось. Команда выполнила установку. Мы не спешили, переводили мяч с фланга на фланг. Первый гол — перевод на фланг и отличное завершение от Александра (Зинченко).

О закономерности исхода:

— Два соперника играли очень хорошо, интересный футбол получился. Никто не хотел проигрывать, и дотянули до такой драмы до конца.

О Малиновском в запасе:

— У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. План, который я разработал, он сработал.

О поддержке:

— Благодарен болельщикам, которые пришли на стадион и поддержали нас. Приехала моя семья, мои дети. Я очень хотел добиться результата. Благодарю команду за героизм на поле, который они продемонстрировали.

Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины. Мы знаем, что за нас болеют. Эта команда заслуживала победить своей игрой, своей отдачей.

Об игре с Англией:

— Будет тяжелый матч. Мы знаем, с кем играем.

О травме Беседина:

— Не знаю, я у врачей спросил. Надеюсь, что его пронесет. Но думаю, что он получил серьезную травму.

Радость Александра Зинченко. Фото AFP

«Советую всем радоваться, потому что таких моментов может уже и не быть»

Полузащитник Александр Зинченко был признан лучшим игроком матча.

— Эту награду я отдал бы всей команде, всем болельщикам, которые нас поддерживали. Это их награда и их победа, — сказал во флеш-интервью Зинченко, который впервые забил на Евро и эмоционально отпраздновал гол. — Я вам скажу, что хоть мы и вышли в плей-офф, но игра в матчах группового этапа оставляла желать лучшего. Было какое-то неудовлетворение от своей игры. Но сегодня мы доказали, что мы хорошая команда и можем достигать своих целей.

Хотел бы в первую очередь поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали и поддерживают по сей день. Хотел бы поблагодарить всех, кто сумел прийти на стадион и кто не сумел по разным причинам. Эта победа только для них, для всей страны. Это историческое достижение. Советую всем радоваться, потому что мы живем один раз, и таких моментов может уже и не быть.

Лично мне очень сложно было настроиться на этот матч, потому что первые три встречи — на нас вылилось очень много критики, на всю команду, в частности, на меня, потому что чувствовал ответственность, что могу дать больше команде. Думаю, эта победа — за счет характера, желания. Все мы прекрасно понимали, сколько критики на нас вылилось. Сегодня мы все вместе смотрели друг другу в глаза и выходили на игру как на войну. Понимали, что нужно добыть результат, этот исторический результат. И мы это сделали.

Радость Артема Довбика (справа). Фото AFP

«Ночь, наверное, будет длинная»

Автор победного гола Артем Довбик впервые отличился в составе сборной Украины.

— Честно, пока не осознаю (что стал героем матча). Все ходят, только об этом и говорят. Сейчас только начинаю приходить в себя, — сказал Довбик в эфире «Футбол 1». — Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался.

Наверное, теперь не смогу уснуть. Сейчас еще и на допинг пойду. Ночь, наверное, будет длинная.

Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое тяжелое время, думаю, это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать. Думаю, это очень важно.