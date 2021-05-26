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Все футболисты сборной России тренируются в общей группе

12:33
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Все футболисты сборной России тренируются в общей группе.

Команда тренируется в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Во вторник, 25 мая единственным игроком, не работавшим в общей группе, был нападающий Александр Соболев, который тренировался по индивидуальной программе.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры