Все футболисты сборной России тренируются в общей группе.

Команда тренируется в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Во вторник, 25 мая единственным игроком, не работавшим в общей группе, был нападающий Александр Соболев, который тренировался по индивидуальной программе.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)