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Соболев занимался по индивидуальной программе на тренировке сборной России

12:33
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Нападающий сборной России Александр Соболев занимался по индивидуальной программе на тренировке национальной команды.

Все остальные футболисты тренировались в общей группе.

Команда тренируется в австрийском Нойштифте с утра воскресенья, куда приехала в субботу после перелета из Москвы в Инсбрук.

В понедельник вечером к сборной присоединился Денис Черышев, а сегодня ждут Александра Головина и Алексея Миранчука.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

(Максим Алланазаров)

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