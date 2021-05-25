Соболев занимался по индивидуальной программе на тренировке сборной России

Нападающий сборной России Александр Соболев занимался по индивидуальной программе на тренировке национальной команды.

Все остальные футболисты тренировались в общей группе.

Команда тренируется в австрийском Нойштифте с утра воскресенья, куда приехала в субботу после перелета из Москвы в Инсбрук.

В понедельник вечером к сборной присоединился Денис Черышев, а сегодня ждут Александра Головина и Алексея Миранчука.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

(Максим Алланазаров)