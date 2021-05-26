Правительство РФ утвердило программу подготовки к проведению матчей Евро-2020

Правительство РФ утвердило программу подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба. Документ включает 15 мероприятий.

«В их числе – комплексная подготовка стадиона «Санкт-Петербург» и тренировочных площадок к турниру. Вся спортивная инфраструктура должна полностью соответствовать требованиям УЕФА.

Кроме того, предусматривается разработка планов транспортного обслуживания и медицинского обеспечения, проведение проверок электросетей, утверждение культурной программы и подготовка специализированных площадок для просмотра матчей. Также будут приняты меры по запуску системы идентификации болельщиков и реализации комплексной программы безопасности», - говорится в сообщении.

Координатором программы назначено Министерство спорта.

Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь игр: 12 июня Бельгия — Россия, 14 июня Польша — Словакия, 16 июня Финляндия — Россия, 18 июня Швеция — Словакия, 21 июня Финляндия — Бельгия, 23 июня Швеция — Польша, 2 июля — матч 1/4 финала.