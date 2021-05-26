Александр Соболев: «Сравнения с Дзюбой мне неинтересны»
14:28
Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев не захотел сравнивать себя с капитаном национальной команды Артемом Дзюбой.
— Расскажи о вашем споре с Дзюбой?
— Придумываем что-то, чтобы на тренировке было интереснее. Я был серьезен, так как хотел отыграться. Конечно, я кувыркался, Дзюба в своем стиле придумал, что я не кувыркался.
— Можно ли вас сравнить с Дзюбой. Кто из вас лучше?
— А в чем он лучше? Только в том, что стал лучшим бомбардиром. Мне эти сравнения неинтересны.
— Дзюба кому-то кричал, что Игнашевич бегает быстрее. Кому он это кричал?
— Не знаю. Может быть, себе.
(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)
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