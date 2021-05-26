Александр Соболев: «Сравнения с Дзюбой мне неинтересны»

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев не захотел сравнивать себя с капитаном национальной команды Артемом Дзюбой.

— Расскажи о вашем споре с Дзюбой?

— Придумываем что-то, чтобы на тренировке было интереснее. Я был серьезен, так как хотел отыграться. Конечно, я кувыркался, Дзюба в своем стиле придумал, что я не кувыркался.

— Можно ли вас сравнить с Дзюбой. Кто из вас лучше?

— А в чем он лучше? Только в том, что стал лучшим бомбардиром. Мне эти сравнения неинтересны.

— Дзюба кому-то кричал, что Игнашевич бегает быстрее. Кому он это кричал?

— Не знаю. Может быть, себе.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)