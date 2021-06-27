Талалаев назвал изменения, необходимые сборной России: «Омоложение и переход на более агрессивные модели игры»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» высказался о том, как после чемпионата Европы должна измениться сборная России.

— Каких перемен ждете в сборной дальше?

— Безусловно, омоложения и перехода на более агрессивные модели игры, где будет больше действий на чужой трети поля. Большего разнообразия. Мы сталкиваемся с этой проблемой почти на каждом чемпионате. Когда соперники играют в разной манере, с различными схемами, у нас возникают сложностями с подстройкой под них.

Ожидаю того, что у нас пропадут безальтернативные позиции, на которых играют 37-летние футболисты. Того, что различные варианты, А, В и С, которые затем применяются на больших турнирах, вначале будут наигрываться в товарищеских матчах. Причем это не всегда изменение схемы, а подстроение ее под особенности соперников.

На чемпионате Европы сборная России заняла 4-е место в своей группе и не вышла в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова дважды проиграли — Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и победили Финляндию (1:0).

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