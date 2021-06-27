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Талалаев назвал изменения, необходимые сборной России: «Омоложение и переход на более агрессивные модели игры»

14:55
Станислав Черчесов. Фото Getty Images
Станислав Черчесов. Фото Getty Images
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» высказался о том, как после чемпионата Европы должна измениться сборная России.

— Каких перемен ждете в сборной дальше?

— Безусловно, омоложения и перехода на более агрессивные модели игры, где будет больше действий на чужой трети поля. Большего разнообразия. Мы сталкиваемся с этой проблемой почти на каждом чемпионате. Когда соперники играют в разной манере, с различными схемами, у нас возникают сложностями с подстройкой под них.

Ожидаю того, что у нас пропадут безальтернативные позиции, на которых играют 37-летние футболисты. Того, что различные варианты, А, В и С, которые затем применяются на больших турнирах, вначале будут наигрываться в товарищеских матчах. Причем это не всегда изменение схемы, а подстроение ее под особенности соперников.

На чемпионате Европы сборная России заняла 4-е место в своей группе и не вышла в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова дважды проиграли — Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и победили Финляндию (1:0).

Полное интервью с Талалаевым читайте — здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.65

Обе забьют - да

26%

1.84

Ф2 (+1)

16%

1.80
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.43

Обе забьют - да

22%

1.82

X2

15%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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