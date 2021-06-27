Талалаев назвал изменения, необходимые сборной России: «Омоложение и переход на более агрессивные модели игры»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» высказался о том, как после чемпионата Европы должна измениться сборная России.
— Каких перемен ждете в сборной дальше?
— Безусловно, омоложения и перехода на более агрессивные модели игры, где будет больше действий на чужой трети поля. Большего разнообразия. Мы сталкиваемся с этой проблемой почти на каждом чемпионате. Когда соперники играют в разной манере, с различными схемами, у нас возникают сложностями с подстройкой под них.
Ожидаю того, что у нас пропадут безальтернативные позиции, на которых играют 37-летние футболисты. Того, что различные варианты, А, В и С, которые затем применяются на больших турнирах, вначале будут наигрываться в товарищеских матчах. Причем это не всегда изменение схемы, а подстроение ее под особенности соперников.
На чемпионате Европы сборная России заняла 4-е место в своей группе и не вышла в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова дважды проиграли — Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и победили Финляндию (1:0).
Полное интервью с Талалаевым читайте — здесь
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю