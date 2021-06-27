Талалаев высказался о Зинченко: «Два ключевых эпизода в этом году в своей карьере он проиграл»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» высказался по поводу игрока «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко.

— Зинченко — это отдельная статья, — отметил Талалаев. — Мы все восхищаемся, что он пробился в состав «Манчестер Сити», и это справедливо. Но клуб проиграл Лигу чемпионов из-за того, что он не подстраховал, а сборная уступила голландцам после того, как из-под него забили третий гол. Да, футболист обладает определенными качествами, приносит много пользы. Но два ключевых эпизода в этом году в своей карьере он проиграл. Хорошо, что украинцы еще прошли дальше.

Если бы не прошли, все обратили бы большее внимание на негативные эмоции, которые Зинченко демонстрировал партнерам и болельщикам в третьей игре. Надо прежде всего с себя спрашивать! На мой взгляд, и тренеры сборной Украины должны работать в этом направлении. То, как он вел себя в матче с Австрией, на мой взгляд, неприемлемо.

Сборная Украины с третьего места вышла из группы С на чемпионате Европы, набрав 3 очка в 3 матчах. В 1/8 финала соперниками команды Андрея Шевченко станут шведы, которые с 7 очками выиграли группу Е.

Полное интервью с Талалаевым читайте — здесь