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Соболев надеется, что Фернандес сможет играть

12:50
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев накануне третьего матча группового этапа чемпионата Европы-2020 против Дании прокомментировал травму защитника Марио Фернандеса, который готовится к игре с Данией на Евро-2020 по индивидуальной программе.

17 июня пресс-служба сборной России сообщила о состоянии здоровья защитник национальной команды и ЦСКА Марио Фернандеса, который неудачно упал и получил травму во время матча Евро-2020 против Финляндии (1:0).

— Вроде Фернандес чувствует себя хорошо. Медицинский штаб у нас работает, надеюсь, он сможет играть. Вообще сам Марио позитивный парень, он всегда говорит, что все хорошо, — сказал Соболев.

Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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