Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Команды Новости
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Сборная потеряла Фернандеса, которого унесли с поля на носилках. Это уже третья травма России на Евро

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 17:00
16 июня. Санкт-Петербург. Неудачное падение Марио Фернандеса. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Марио Фернандес. Марио Фернандес.
16 июня. Санкт-Петербург. Неудачное падение Марио Фернандеса. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Марио продолжают преследовать травмы.
Финляндия — Россия

В первом тайме матча с Финляндией россияне опять потеряли ключевого игрока — Марио Фернандес после падения на спину не смог встать и покинул поле на носилках.

Эпизод случился на 23-й минуте встречи: после навеса Головина с левого фланга Фернандес поборолся за верховой мяч с защитником Даниэлем О'Шонесси и сделал скидку на Дзюбу. Затем Марио неудачно упал спиной на газон. Защитник держался за поясницу и позвоночник в районе шейного отдела.

Марио Фернандес.
Марио Фернандес.

Вскоре после выхода на поле врачей к Фернандесу пришли работники стадиона, которые унесли игрока на носилках под аплодисменты российских болельщиков. Вместо Фернандеса в игру вступил Вячеслав Караваев.

Марио Фернандес.
Марио Фернандес.

Напомним, Фернандес из-за травмы уже пропускал контрольные матчи сборной России накануне старта Евро-2020 и часть тренировочных сборов. При этом Марио вышел в старте на игру с Бельгией (0:3).

Для сборной России это уже третья вынужденная замена из-за травмы игрока: в матче против Бельгии Черчесов потерял Далера Кузяева и Юрия Жиркова. Последний в итоге не смог продолжить выступление на турнире и покинул расположение сборной.

Ранее сборная из-за травм потеряла двух левых защитников — Илью Самошникова и Федора Кудряшова. Последний остался в заявке на турнир, он продолжает восстанавливаться от повреждения в расположении национальной команды.

Как сообщила пресс-служба сборной, у Марио Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1021
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче Евро-2020 против Финляндии?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Сборная России назвала стартовый состав на матч с Финляндией: Сафонов выйдет с первых минут
Турция — Уэльс: прогноз Сергея Шавло на матч Евро-2020
Миранчук забил шедевральный гол в ворота финнов. Леша ответил Черчесову за «золотой актив»
Сборная России проиграла Финляндии в матче Евротура

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Зимагулов все материалы автора
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи