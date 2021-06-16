Сборная потеряла Фернандеса, которого унесли с поля на носилках. Это уже третья травма России на Евро

Марио продолжают преследовать травмы.

В первом тайме матча с Финляндией россияне опять потеряли ключевого игрока — Марио Фернандес после падения на спину не смог встать и покинул поле на носилках.

Эпизод случился на 23-й минуте встречи: после навеса Головина с левого фланга Фернандес поборолся за верховой мяч с защитником Даниэлем О'Шонесси и сделал скидку на Дзюбу. Затем Марио неудачно упал спиной на газон. Защитник держался за поясницу и позвоночник в районе шейного отдела.

Марио Фернандес.

Вскоре после выхода на поле врачей к Фернандесу пришли работники стадиона, которые унесли игрока на носилках под аплодисменты российских болельщиков. Вместо Фернандеса в игру вступил Вячеслав Караваев.

Марио Фернандес.

Напомним, Фернандес из-за травмы уже пропускал контрольные матчи сборной России накануне старта Евро-2020 и часть тренировочных сборов. При этом Марио вышел в старте на игру с Бельгией (0:3).

Для сборной России это уже третья вынужденная замена из-за травмы игрока: в матче против Бельгии Черчесов потерял Далера Кузяева и Юрия Жиркова. Последний в итоге не смог продолжить выступление на турнире и покинул расположение сборной.

Ранее сборная из-за травм потеряла двух левых защитников — Илью Самошникова и Федора Кудряшова. Последний остался в заявке на турнир, он продолжает восстанавливаться от повреждения в расположении национальной команды.

Как сообщила пресс-служба сборной, у Марио Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.