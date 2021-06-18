Фомин — о матче с Бельгией: «После поражения эмоциональный фон был неприятный»
12:48
Полузащитник сборной России Даниил Фомин во время пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу группового турнира чемпионата Европы-2020 против Дании.
«После поражения эмоциональный фон был неприятный. После побед же всегда лучше проходит восстановление. Готовились побеждать финнов, это получилось. Но задачу по выходу из группы мы еще не решили. Постараемся все выполнить.
Не лучше ли было проводить последний матч в Петербурге? Мы даже не думали об этом. Готовимся к игре в Копенгагене", — отметил футболист.
Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь
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