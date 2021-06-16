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Семак ответил на вопрос о будущем Жиркова в «Зените»

18:45
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после победы сборной России над Финляндией (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 и ответил на вопрос о будущем Юрия Жиркова в «Зените».

«Всех с победой! Важно, что выиграли. Все в деле, это классно. Жирков в «Зените»? Вопросы к Александру Ивановичу Медведеву. Все вопросы по комплектации команды к нему. Я тренер — я тренирую игроков», — сказал Семак «СЭ».

Сборная России набрала первые три очка на турнире. В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против команды Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

37-летний защитник сборной России Юрий Жирков получил травму в первом тайме матча против Бельгии (0:3). Он больше не сыграет на Евро-2020.

5 июня появилась информация о том, что Жирков имеет предложения от нескольких клубов РПЛ. Его контракт с «Зенитом» истек 31 мая.

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