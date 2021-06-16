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Евро-2020: расписание и результаты матчей 16 июня, Финляндия — Россия и другие

09:45
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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16 июня, в среду, пройдут матчи второго тура группового турнира Евро-2020 по футболу. Сборная России сегодня сыграет против Финляндии, Турция встретится с Уэльсом, а Италия проверит свои силы в поединке против Швейцарии.

Группа B

Финляндия — Россия (начало — в 16.00 по мск)
Трансляция на Первом канале

Финляндия — Россия

Группа A

Турция — Уэльс (19.00)
Трансляция на «Матч ТВ»

Турция — Уэльс

Италия — Швейцария (22.00)
Трансляция на «Россия 1»

Италия — Швейцария

12 июня сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия выиграла у Дании (1:0).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Сергей Баюшкин все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи