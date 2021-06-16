16 июня, в среду, пройдут матчи второго тура группового турнира Евро-2020 по футболу. Сборная России сегодня сыграет против Финляндии, Турция встретится с Уэльсом, а Италия проверит свои силы в поединке против Швейцарии.

Группа B

Финляндия — Россия (начало — в 16.00 по мск)

Трансляция на Первом канале

Группа A

Турция — Уэльс (19.00)

Трансляция на «Матч ТВ»

Италия — Швейцария (22.00)

Трансляция на «Россия 1»

12 июня сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия выиграла у Дании (1:0).