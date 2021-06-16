Евро-2020: расписание и результаты матчей 16 июня, Финляндия — Россия и другие
09:45
16 июня, в среду, пройдут матчи второго тура группового турнира Евро-2020 по футболу. Сборная России сегодня сыграет против Финляндии, Турция встретится с Уэльсом, а Италия проверит свои силы в поединке против Швейцарии.
Группа B
Финляндия — Россия (начало — в 16.00 по мск)
Трансляция на Первом канале
Группа A
Турция — Уэльс (19.00)
Трансляция на «Матч ТВ»
Италия — Швейцария (22.00)
Трансляция на «Россия 1»
12 июня сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия выиграла у Дании (1:0).
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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