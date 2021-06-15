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Жирков покинул расположение сборной России и отправился на реабилитацию

15:20
Юрий Жирков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Жирков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник Юрий Жирков покинул расположение сборной России из-за травмы мышцы бедра, сообщает пресс-служба национальной команды. Данное решение тренерского штаба было принято с учетом тяжести повреждения 37-летнего игрока.

В ближайшее время Жирков приступит к реабилитации в одной из профильных клиник в Москве.

Остальные футболисты готовятся к завтрашнему матчу Евро-2020 против сборной Финляндии, который начнется в 16.00 (мск) и пройдет в Санкт-Петербурге.

12 июня сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. В конце первого тайма встречи Жирков был заменен из-за повреждения.

Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/785

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи