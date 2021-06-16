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Стали известны расклады, при которых Россия точно попадет в плей-офф чемпионата Европы

18:45
16 июня. Финляндия — Россия — 0:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 июня. Финляндия — Россия — 0:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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После матча Финляндия — Россия (0:1) положение в группе В чемпионата Европы стало таким:

Бельгия — 3 очка (1 матч), разность мячей 3-0;
Россия — 3 (2), 1-3;
Финляндия — 3 (2), 1-1;
Дания — 0 (1), 0-1.

Оставшиеся матчи в группе:

17 июня — Дания — Бельгия;
21 июня — Россия — Дания, Финляндия — Бельгия;

Напомним регламент. На Евро из группы выходят не только две команды из каждого квартета, но также и четыре лучшие сборные из числа занявших третье место. Они будут ранжироваться по количеству очков, а далее — разности мячей и числу голов.

Выделим расклады, при которых Россия точно попадет в плей-офф:

16&nbsp;июня. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:1. Станислав Черчесов, Дмитрий Баринов и&nbsp;Магомед Оздоев.Что нужно России в матче с Данией, чтобы попасть в плей-офф? Все расклады Евро для команды Черчесова

1. Победа над Данией. Тогда Россия практически наверняка займет одно из двух мест в группе. Единственный альтернативный расклад — если Бельгия обыграет Данию (очень вероятно), но проиграет Финляндии (нереально). Тогда три сборные наберут по 6 очков, и они будут ранжироваться по разности мячей внутри их «подгруппы» из трех команд (следующие критерии — число голов внутри подгруппы и разность мячей в группе в целом).

С учетом поражения 0:3 от Бельгии в первом туре россияне окажутся только на третьем месте. Правда, с 6 очками наша сборная наверняка выйдет в плей-офф с третьей позиции.

2. Ничья с Данией в случае, если Дания и Финляндия не победят Бельгию. Тогда россияне займут второе место в группе с 4 очками.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи