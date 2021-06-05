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Жирков получил предложения от нескольких клубов РПЛ

5 июня 2021, 22:37
Юрий Жирков. Фото ФК «Зенит»
Юрий Жирков. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник Юрий Жирков имеет предложения от нескольких клубов РПЛ, сообщает Sport24 5 июня. Его контракт с «Зенитом» истек 31 мая.

«У Юры есть предложение из РПЛ. И даже не одно. В ближайшее время Жирков намерен определиться со своим будущим клубом», — сказал источник в окружении футболиста.

В сезоне-2020/21 37-летний Жирков провел за «Зенит» 20 матчей и сделал две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-06-05-u-zhirkova-yest-predlozheniya-ot-neskolkikh-klubov-rpl

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