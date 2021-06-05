Жирков получил предложения от нескольких клубов РПЛ
5 июня 2021, 22:37
Полузащитник Юрий Жирков имеет предложения от нескольких клубов РПЛ, сообщает Sport24 5 июня. Его контракт с «Зенитом» истек 31 мая.
«У Юры есть предложение из РПЛ. И даже не одно. В ближайшее время Жирков намерен определиться со своим будущим клубом», — сказал источник в окружении футболиста.
В сезоне-2020/21 37-летний Жирков провел за «Зенит» 20 матчей и сделал две результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-06-05-u-zhirkova-yest-predlozheniya-ot-neskolkikh-klubov-rpl
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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