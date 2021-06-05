Жирков получил предложения от нескольких клубов РПЛ

Полузащитник Юрий Жирков имеет предложения от нескольких клубов РПЛ, сообщает Sport24 5 июня. Его контракт с «Зенитом» истек 31 мая.

«У Юры есть предложение из РПЛ. И даже не одно. В ближайшее время Жирков намерен определиться со своим будущим клубом», — сказал источник в окружении футболиста.

В сезоне-2020/21 37-летний Жирков провел за «Зенит» 20 матчей и сделал две результативные передачи.