Семак оценил игру сборной России на Евро-2020

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от Евро-2020 и оценил игру сборной России.

— Пытаемся смотреть все, что можно, в том числе вживую, хотя не всегда удается. В целом, это праздник, — цитирует Семака сайт «Зенита». — Есть свои особенности проведения финальной стадии в связи со сложным годом, разными другими причинами; вспышками коронавируса, хотя, слава Богу, они носят единичный характер и целые группы футболистов у команд не выпадали. Что касается интересных нюансов, то выделить сложно — каждый тренер строит игру своей команды, исходя из возможностей футболистов, которые есть у него в наличии. Поэтому видим и оборонительный, и агрессивный атакующий футбол. Команды абсолютно разные. Кто-то радует своей игрой и смелостью в действиях, кто-то из фаворитов действует достаточно аккуратно. Все решает результат. Игра забывается, а результат остается.

— Наша сборная разочаровала?

— До финальной части Евро-2020 могли многие предположить, что с бельгийцами будет сложно, они объективно сильнее. Финляндию нужно было обыгрывать — так и произошло. Что касается датчан, то здесь и фактор чужого поля, и они оказались более удачливыми, если говорить по первому тайму. Достаточно равная игра, наши неплохо смотрелись, могли забить, но пропустили. В концовке сложно было рассчитывать на положительный результат. Дальше включилась разница: кто-то с тремя очками вышел, но у нас, к сожалению, разница не позволила включиться в борьбу, чтобы выйти в следующий этап.

Напомним, сборная России на Евро-2020 одержала победу над Финляндией (1:0) и дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Команда заняла четвертое место и не вышла в плей-офф.