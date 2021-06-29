Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Депутат Лебедев раскритиковал сборную Украины перед матчем со Швецией

11:08
Футболисты сборной Украины. Фото AFP
Футболисты сборной Украины. Фото AFP
Теги:

Депутат Госдумы Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча Украины и Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Михаил Боярский.Боярский предрек победу сборной Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020

«Я буду смотреть этот матч точно так же, как и предыдущие. Я люблю футбол. Но за Украину я болеть не буду точно. Сначала мы обсуждаем форму, потом их выход в плей-офф. Все сошли с ума. Вчера Швейцария, в которой играют почтальоны и пожарники, выбила с турнира чемпиона мира. Зачем мне эта Украина? Насрать мне на них! Вылетят они сегодня с турнира, туда им и дорога! Меньше вашего внимания будет к ним», — сказал Лебедев «СЭ».

Также Лебедев считает, что у России нет братских народов.

«У нас нет братского народа. И никогда не было. Это коммунистическая идеология, вбитая в наши головы. Если бы у нас был братский народ, то он не вел бы себя так, как Украина ведет сейчас. У России братьев и сестер никогда не было. Нас все ненавидят», — добавил Лебедев.

Матч Швеция — Украина пройдет в Глазго сегодня, 29 июня. Начало — в 22:00 мск.

Швеция — Украина

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Британские солдаты на учениях Sea Breeze высмеяли обеды на Украине
Какие знаки зодиака не нуждаются в любви и почему
"Юрист-автоподставщик" на Bentley устроил 60 аварий

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля