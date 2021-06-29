Депутат Лебедев раскритиковал сборную Украины перед матчем со Швецией

Депутат Госдумы Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча Украины и Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

«Я буду смотреть этот матч точно так же, как и предыдущие. Я люблю футбол. Но за Украину я болеть не буду точно. Сначала мы обсуждаем форму, потом их выход в плей-офф. Все сошли с ума. Вчера Швейцария, в которой играют почтальоны и пожарники, выбила с турнира чемпиона мира. Зачем мне эта Украина? Насрать мне на них! Вылетят они сегодня с турнира, туда им и дорога! Меньше вашего внимания будет к ним», — сказал Лебедев «СЭ».

Также Лебедев считает, что у России нет братских народов.

«У нас нет братского народа. И никогда не было. Это коммунистическая идеология, вбитая в наши головы. Если бы у нас был братский народ, то он не вел бы себя так, как Украина ведет сейчас. У России братьев и сестер никогда не было. Нас все ненавидят», — добавил Лебедев.

Матч Швеция — Украина пройдет в Глазго сегодня, 29 июня. Начало — в 22:00 мск.