Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев высказался по поводу неудачного выступления национальной команды на Евро-2020.

— Думаю, не все в этом вопросе упирается в этот коварный лимит, — сказал Романцев «СЭ». — Мы видели, что сегодняшняя сборная по многим игровым компонентам уступала соперникам по группе. Да, никто не может упрекнуть наших ребят в отсутствие желания не уступить, в стремлении избегать борьбы. Но одного этого для успеха в таких масштабных турнирах недостаточно. Вот и выходит, что нынешнее поколение в нашем футболе просто не самое сильное. Возможно, в этом какую-то роль и сыграл тот самый лимит. Но точно не главную. И мне жаль, что ситуация именно такова.

21 июня Россия разгромно проиграла Дании (1:4) в матче группы B Евро-2020 и вылетела с турнира.

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