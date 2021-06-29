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Романцев — о сборной России: «Нынешнее поколение в нашем футболе просто не самое сильное»

18:00
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев высказался по поводу неудачного выступления национальной команды на Евро-2020.

— Думаю, не все в этом вопросе упирается в этот коварный лимит, — сказал Романцев «СЭ». — Мы видели, что сегодняшняя сборная по многим игровым компонентам уступала соперникам по группе. Да, никто не может упрекнуть наших ребят в отсутствие желания не уступить, в стремлении избегать борьбы. Но одного этого для успеха в таких масштабных турнирах недостаточно. Вот и выходит, что нынешнее поколение в нашем футболе просто не самое сильное. Возможно, в этом какую-то роль и сыграл тот самый лимит. Но точно не главную. И мне жаль, что ситуация именно такова.

21 июня Россия разгромно проиграла Дании (1:4) в матче группы B Евро-2020 и вылетела с турнира.

Ответы тренера на вопросы читателей «СЭ» читайте в рубрике «Спросите у Романцева»

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