Англия — Германия: стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2020
17:52
Сборные Англии и Германии поспорят за право сыграть в четвертьфинале чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команд на встречу 1/8 финала.
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Стерлинг, Райс, Сака, Филлипс, Триппьер — Кейн.
Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Горецка, Кроос, Госенс — Хаверц, Мюллер, Вернер.
Матч состоится сегодня, 29 июня, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 19:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024484--england-vs-germany/
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