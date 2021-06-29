Сборные Англии и Германии поспорят за право сыграть в четвертьфинале чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команд на встречу 1/8 финала.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Стерлинг, Райс, Сака, Филлипс, Триппьер — Кейн.

Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Горецка, Кроос, Госенс — Хаверц, Мюллер, Вернер.

Матч состоится сегодня, 29 июня, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 19:00 по московскому времени.