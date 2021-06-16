Певица IOWA заступилась за футболистов сборной России

Певица Катя IOWA заступилась за футболистов сборной России после поражения от Бельгии (0:3) в первом матче Евро-2020.

«Мы не помним хорошего. Люди уже забыли чемпионат мира, как наши игроки боролись и всех объединили. В день четвертьфинального матча мы ехали с гастролей и видели, как люди на улицах прилипли к витринам, за которыми показывали встречу. Подопечные Станислава Черчесова показали, что они настоящие бойцы. До этого были шутки о том, что у нас нет футбола, но они доказали обратное», — сказала певица в интервью RT.

Катя IOWA отметила, что болельщики после любого поражения все равно будут критиковать национальную команду.

«Но любой проигрыш будет возвращать их в прошлое. Фанаты не прощают. Они будут качать тебя на руках, не будут спать ночами, отдадут тебе все, но после первого же поражения начнут ненавидеть. Так устроены люди. Последнее Евровидение показало, что мы готовы гнобить своих, хотя наша представительница показала хороший результат, заняв девятое место. Очень важно проявлять эмпатию по отношению к своим. Чем больше будешь поддерживать, тем больше они будут чувствовать, что нужны», — добавила она.

Следующий матч на турнире сборная России проведет сегодня, 16 июня против Финляндии. Начало встречи — в 16.00 (мск).