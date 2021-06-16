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Известный финский тренер оценил игру футбольной сборной России

13:11

Финский хоккейный тренер Эркка Вестерлунд, который возглавлял в КХЛ «Салават Юлаев», прокомментировал игру футбольной сборной России. 16 июня на Евро-2020 российская сборная сыграет с Финляндией в Санкт-Петербурге.

— Я плохо разбираюсь в российском футболе. Но я знаю о российских спортсменах в целом, что они очень трудолюбивые. Так что сборная России по футболу достаточно сильна. (Надежда Тонконог)

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи