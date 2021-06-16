Известный финский тренер оценил игру футбольной сборной России

Финский хоккейный тренер Эркка Вестерлунд, который возглавлял в КХЛ «Салават Юлаев», прокомментировал игру футбольной сборной России. 16 июня на Евро-2020 российская сборная сыграет с Финляндией в Санкт-Петербурге.

— Я плохо разбираюсь в российском футболе. Но я знаю о российских спортсменах в целом, что они очень трудолюбивые. Так что сборная России по футболу достаточно сильна. (Надежда Тонконог)