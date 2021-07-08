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Кейн назвал невероятным матч против Дании в 1/2 финала Евро-2020

01:54
Харри Кейн. Фото Instagram
Харри Кейн. Фото Instagram
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Капитан сборной Англии Харри Кейн после победы над Данией (2:1) в 1/2 финала Евро-2020 отметил, что игра получилась невероятной. Нападающий забил победный гол и был признан лучшим игроком встречи.

«Невероятно — но какая игра! Прекрасная сборная Дании. Мы работали изо всех сил и добились результата. Мы очень хорошо справились с пропущенным голом. Мы сыграем в финале на домашнем стадионе — это удивительные ощущения.

Мы знаем, что игра против Италии будет очень сложной. Мы проводим отличный турнир. Осталась еще одна игра до возвращения домой, и мы ждем ее с нетерпением", — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024490--england-vs-denmark/

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Евгений Козинов все материалы автора

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