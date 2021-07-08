Англия впервые за 55 лет вышла в финал крупного турнира
01:52
Сборная Англии впервые в своей истории пробилась в финал чемпионата Европы. В полуфинале Евро-2020 англичане победили сборную Дании (2:1 д. в.).
Команда впервые за 55 лет вышла в финал крупного турнира. Сборная Англии играла в финале чемпионата мира-1966 года, где обыграла сборную ФРГ (4:2 д. в.). Это был их первый и единственный пока финал.
В решающем матче Англия сыграет со сборной Италии. Финальная игра состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени. Финал ЧМ-1966 также состоялся в Лондоне на старом «Уэмбли», который был снесен в 2003 году.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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