Англия впервые за 55 лет вышла в финал крупного турнира

Сборная Англии впервые в своей истории пробилась в финал чемпионата Европы. В полуфинале Евро-2020 англичане победили сборную Дании (2:1 д. в.).

Команда впервые за 55 лет вышла в финал крупного турнира. Сборная Англии играла в финале чемпионата мира-1966 года, где обыграла сборную ФРГ (4:2 д. в.). Это был их первый и единственный пока финал.

В решающем матче Англия сыграет со сборной Италии. Финальная игра состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени. Финал ЧМ-1966 также состоялся в Лондоне на старом «Уэмбли», который был снесен в 2003 году.