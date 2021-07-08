Главный тренер сборной Дании Юльманн: «Я не вижу там пенальти. Горько вылететь вот так»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал одиннадцатиметровый в ворота его команды в матче 1/2 финала чемпионата Европы против Англии (1:2).

На 104-й минуте в ворота датчан был назначен пенальтт за фол на Рахиме Стерлинге. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании.

Момент с падением Стерлинга вызвал споры. Эпизод также разошелся в социальных сетях на мемы и шутки: от сравнений с дельфином и ныряльщиком в бассейн до королевы Великобритании на месте судьи ВАР и вручения «Золотого мяча» или Оскара за актерское мастерство.

— Сегодня многое было против нас. Я пересмотрел пенальти, тонкий момент. Довольно долго на поле было два мяча. Мы сделали все, что могли. Я пытался привлечь внимание резервного судьи к тому, что на поле было два мяча за пять секунд до того, как там пробежал Стерлинг. В другом моменте матча судья был достаточно быстр, чтобы свистнуть.

Я просто не вижу этого. Я просто не вижу там пенальти. Это тяжело. Одно дело просто проиграть бой, но когда это происходит так, это очень раздражает. Жалко ребят, очень горько вылететь вот так, — приводит B.T. слова Юльманн.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».