Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Главный тренер сборной Дании Юльманн: «Я не вижу там пенальти. Горько вылететь вот так»

02:43
7 июля. Англия — Дания — 2:1. Кейн бьет пенальти. Фото AFP
7 июля. Англия — Дания — 2:1. Кейн бьет пенальти. Фото AFP
Теги:

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал одиннадцатиметровый в ворота его команды в матче 1/2 финала чемпионата Европы против Англии (1:2).

На 104-й минуте в ворота датчан был назначен пенальтт за фол на Рахиме Стерлинге. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании.

Момент с падением Стерлинга вызвал споры. Эпизод также разошелся в социальных сетях на мемы и шутки: от сравнений с дельфином и ныряльщиком в бассейн до королевы Великобритании на месте судьи ВАР и вручения «Золотого мяча» или Оскара за актерское мастерство.

— Сегодня многое было против нас. Я пересмотрел пенальти, тонкий момент. Довольно долго на поле было два мяча. Мы сделали все, что могли. Я пытался привлечь внимание резервного судьи к тому, что на поле было два мяча за пять секунд до того, как там пробежал Стерлинг. В другом моменте матча судья был достаточно быстр, чтобы свистнуть.

Я просто не вижу этого. Я просто не вижу там пенальти. Это тяжело. Одно дело просто проиграть бой, но когда это происходит так, это очень раздражает. Жалко ребят, очень горько вылететь вот так, — приводит B.T. слова Юльманн.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Рацкевич все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3526
Все опросы
Справедливо ли назначен пенальти в пользу Англии в дополнительное время полуфинала Евро-2020 с Данией?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Евро-2020: сетка плей-офф и результаты матчей 1/4 финала
Перед назначением пенальти на поле оказался второй мяч. Арбитр правильно продолжил игру
Бонуччи был уверен, что забьет пенальти в 1/2 финала Евро-2020
Англия — в финале Евро. Футбол возвращается домой через черный ход после «левого» пенальти
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года