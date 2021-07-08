Хабиб Нурмагомедов считает сборную Англии лучшей в мире
02:40
Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов после победы сборной Англии над Данией (2:1) в полуфинале Евро-2020 отметил, что англичанам нет равных в мире.
«Вы же не забыли мой пост, надеюсь. По игре Англии равных нет в мире. Всё из-за того, что в стране процветает футбол, а не коррупция», — написал Хабиб в истории в Instagram.
Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».
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