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Хабиб Нурмагомедов считает сборную Англии лучшей в мире

02:40
Хабиб Нурмагомедов (в центре). Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов (в центре). Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов после победы сборной Англии над Данией (2:1) в полуфинале Евро-2020 отметил, что англичанам нет равных в мире.

«Вы же не забыли мой пост, надеюсь. По игре Англии равных нет в мире. Всё из-за того, что в стране процветает футбол, а не коррупция», — написал Хабиб в истории в Instagram.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля