Главный тренер ЦСКА Олич прибыл в расположение сборной Хорватии

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич 7 июня прибыл в расположение сборной Хорватии, чтобы помочь Златко Даличу подготовить команду к Евро-2020.

По информации Dnevno.hr, 41-летний хорват проведет всего несколько дней с командой, а затем вернется в Москву, чтобы начать предсезонную подготовку с ЦСКА.

Ивица Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года. До этого он работал ассистентом Златко Далича в сборной Хорватии.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Хорватии на групповом этапе турнира сыграет с Англией (13 июня), Чехией (18 июня) и Шотландией (22 июня).