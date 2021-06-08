Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Главный тренер ЦСКА Олич прибыл в расположение сборной Хорватии

15:50
Теги:

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич 7 июня прибыл в расположение сборной Хорватии, чтобы помочь Златко Даличу подготовить команду к Евро-2020.

По информации Dnevno.hr, 41-летний хорват проведет всего несколько дней с командой, а затем вернется в Москву, чтобы начать предсезонную подготовку с ЦСКА.

Ивица Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года. До этого он работал ассистентом Златко Далича в сборной Хорватии.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Хорватии на групповом этапе турнира сыграет с Англией (13 июня), Чехией (18 июня) и Шотландией (22 июня).

Дополнительная информация:

https://www.dnevno.hr/sport/pojacanje-za-hrvatsku-dalic-s-novim-adutom-stigao-povratnik-medu-vatrene-1754836/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 21698
Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Не вернусь на ринг даже за 20 миллионов долларов». Костя Цзю — о хайповых боях, Емельяненко и Джигане, Мейвезере и Логане Поле
Президент Франции Макрон получил пощечину от мужчины на улице
Москвичку унесли на руках и изнасиловали на глазах у ее возлюбленного
Какие знаки зодиака встретят любовь летом 2021 года

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи