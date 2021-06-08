Главный тренер ЦСКА Олич прибыл в расположение сборной Хорватии
15:50
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич 7 июня прибыл в расположение сборной Хорватии, чтобы помочь Златко Даличу подготовить команду к Евро-2020.
По информации Dnevno.hr, 41-летний хорват проведет всего несколько дней с командой, а затем вернется в Москву, чтобы начать предсезонную подготовку с ЦСКА.
Ивица Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года. До этого он работал ассистентом Златко Далича в сборной Хорватии.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Хорватии на групповом этапе турнира сыграет с Англией (13 июня), Чехией (18 июня) и Шотландией (22 июня).
Дополнительная информация:
https://www.dnevno.hr/sport/pojacanje-za-hrvatsku-dalic-s-novim-adutom-stigao-povratnik-medu-vatrene-1754836/
Опрос
проголосовало: 21698Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Читайте также
«Не вернусь на ринг даже за 20 миллионов долларов». Костя Цзю — о хайповых боях, Емельяненко и Джигане, Мейвезере и Логане Поле
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю