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Кот Ахилл предскажет результаты матчей Евро-2020, которые пройдут в Петербурге

15:50
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Результаты матчей чемпионата Европы, которые пройдут в Санкт-Петербурге, будет предсказывать кот Ахилл. Хозяйка Ахилла, ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева, заявила, что пушистый оракул будет делать предсказания прямиком из залов Государственного Эрмитажа.

«Как показал День эрмитажных котов, Ахилл очень соскучился по всеобщему вниманию, готов к работе на все 100%, – приводит слова Кондратьевой ТАСС. – Он будет предсказывать только матчи, которые состоятся в Петербурге. Предсказания, как и в прошлый раз, будет делать в залах Эрмитажа».

Ахилл предсказывает матчи с 2017 года. Кот предугадывал результаты Кубка конфедераций, верно предсказав исходы трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матч открытия турнира и финала.

Также Ахилл предсказывал результаты восьми матчей чемпионата мира, из которых семь – петербургские встречи и один матч открытия турнира в Москве. На его счету четыре безошибочных предсказаний, в том числе две победы сборной России.

Чемпионат Европы будет проходить с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся семь игр: Бельгия – Россия (12 июня), Польша – Словакия (14 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Швеция – Словакия (18 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), Швеция – Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

 

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11597147

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