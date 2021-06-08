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В больницах Санкт-Петербурга перед Евро-2020 заканчиваются места для коронавирусных пациентов

13:52
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В больницах Петербурга в преддверии чемпионата Европы по футболу заканчиваются места для коронавирусных пациентов, информирует «Фонтанка».

7 июня на заседании городского правительства губернатор Александр Беглов дал поручение комитету по здравоохранению проработать вопрос о разворачивании дополнительных мощностей. По состоянию на вчерашний день в стационарах было свободно лишь 8 % мест.

Оценка ситуации с заболеваемостью, по словам собеседников «Фонтанки», подробно не обсуждалась, однако затрагивался вопрос о вакцинации. В отчете комздрава сообщалось, что открыты 133 стационарных пункта и выездные, а также что будут созданы пункты в садоводствах.

При этом официально Смольный перестал публиковать данные о заполняемости больниц еще накануне Петербургского международного экономического форума. Последний отчет Межведомственного координационного совета появился на сайте Смольного 2 июня. В нем уже не было данных о свободных койках, но говорилось о росте числа новых случаев коронавируса в больницах — до случаев за день (по данным федерального регистра) и рекордной в этом году госпитализации — 510 человек за сутки.

На 1 июня было свободно 11,6 процента от общего коечного фонда для коронавирусных пациентов. Вопрос о том, почему перестала публиковаться статистика, в медицинском блоке не комментируют.

Санкт-Петербург примет шесть матчей групповой стадии турнира: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня) и Швеция — Польша (23 июня). Также в городе пройдет один из четвертьфинальных матчей, запланированный на 2 июля.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

Дополнительная информация:

https://www.fontanka.ru/2021/06/08/69958259/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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