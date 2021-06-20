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Дешам объяснил, почему заменил Дембеле спустя полчаса после выхода футболиста в матче с Венгрией

08:58
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему решил заменить нападающего Усмана Дембеле спустя полчаса после выхода футболиста на матч против Венгрии (1:1).

«Усмана ударили по сухожилию, под колено. Ему требуется осмотр врачей. Дембеле попытался продолжить матч, он хотел сделать подачу и почувствовал дискомфорт. Я решил заменить его. Нужно обязательно проследить за его состоянием», — приводит Goal слова Дешама.

Дембеле появился на поле на 57-й минуте встречи с венграми, заменив Адриена Рабьо. На 87-й минуте Дешам заменил 24-летнего форварда, выпустив вместо него Тома Лемара.

После двух туров Евро-2020 Франция лидирует в группе F с 4 очками. В третьем туре французы сыграют с Португалией. Матч состоится 23 июня, начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/euro-2020-hungary-1-1-france-full-match-reaction-and-quotes/exew9x6rvpkc19jpncjy3szcn

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Иван Торопцев все материалы автора
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