Гризманн признался, что матч против Венгрии был очень тяжелым

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн высказался о ничьей в матче Евро-2020 с Венгрией (1:1). Игра проходила при заполненных трибунах.

«Сложный матч, еще и с болельщиками. Мы разучились играть при полных трибунах, все время что-то не получалось. Поле было сухим и горячим, но об этом мы знали заранее. На чемпионате Европы играют отличные игроки. Даже против Венгрии приходится нелегко», — цитирует Гризманна L'Equipe.

Франция набрала 4 очка и занимает первого место в группе F, Венгры набрали первое очко на турнире и поднялись на третью строчку. 23 июня французы сыграют со сборной Португалии в 3-м туре Евро-2020. Начало встречи — в 22.00 (мск).