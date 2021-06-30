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Черчесов и техком РФС признали итоги выступления России на Евро-2020 неудовлетворительными

12:54
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев о заседании по итогам выступления сборной России на чемпионате Европы-2020.

«Главный тренер (Станислав Черчесов) сказал, что считает итоги выступления неудовлетворительными. Технический комитет согласился», — сказал Гаджиев.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).

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