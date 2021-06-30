Депутат Милонов потребовал разбирательства от УЕФА по поведению украинских фанатов

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент на матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1 д.в.). На трибуне напали на болельщика с российским флагом и порвали ему футболку.

«Нарушаются все возможные договоренности. Матч был не очень хороший, команда, за которую я болел, не победила. Я считаю, шведская команда объективно лучше. Но человек пришел поддержать украинскую команду, а эти болельщики так отреагировали. Настоящее свинство. Думаю, организаторы Евро обязаны вычислить этих людей и выписать им пожизненный бан на посещение всех турниров. Это какие-то гопники и подонки. Пусть посмотрят, как у нас в Москве и Петербурге поддерживали сборную Украины. А это просто недоделанные уроды, которые приехали показать свое нутро. Безнаказанным оставлять такое нельзя, нужно найти негодяев», — сказал Милонов «СЭ».

Также депутат отреагировал на оскорбительную кричалку украинских фанатов в адрес президента России.

«УЕФА устанавливали правила. Если они сами не требуют их соблюдения, это минус для организации. Понятно, что гопники и уроды существуют везде, но для этого и существует УЕФА, чтобы фильтровать и регулировать. Нам надо соответствующим образом реагировать на это и требовать рассмотрения. Четко нужно потребовать позицию УЕФА по этому вопросу», — добавил Милонов.

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.